La storia recente della pallavolo femminile italiana, opposta (e non è un gioco di parole con il ruolo dell’opposto) alla piccola squadra che cerca il primo trionfo in Serie A1. Imoco Conegliano e Vero Volley Milano, rivincita della Coppa Italia; ora ultime due rimaste, ultima occasione per portare a casa lo scudetto.

Dopo un anno intenso e una serie di finale piena di sorprese, lo scontro di stasera tra venete e lombarde decreterà l’assegnazione del tricolore: tutto nelle loro mani, restano tre set da vincere per festeggiare.

In principio venne la stagione regolare. Pur senza la propria stella Egonu (che ha cambiato squadra), Conegliano si è mantenuta in cima alla classifica nazionale e ha dettato legge in ogni campo, con una sola sconfitta in 26 gare. La squadra si è confermata ad alti livelli anche nella Champions League (il trofeo continentale), dove ha raggiunto i quarti di finale. Discorso simile per il Vero Volley, formazione che cerca di attestarsi ai massimi livelli nazionali: le milanesi hanno disputato un’ottima stagione, conquistando il terzo

posto in campionato e arrivando fino ai quarti di finale di Champions; poi i playoff e il confronto finale con l’Imoco. Una bella corsa tra la conferma (le venete sono arrivate alla settima finale scudetto nel giro di dieci anni) e la sorpresa, di nuovo una di fronte all’altra per contendersi il titolo.

La finale finora è stata uno spettacolo. Conegliano partiva da favorita, avendo vinto tutto il possibile negli ultimi anni in Italia e con una notevole esperienza alle spalle; il Vero, alla seconda finale scudetto della sua storia, ha giocato con serenità e ha messo in discussione le certezze delle trevigiane.

Conegliano-Milano. Foto Zani / LVF

In gara1 Conegliano ha rimontato, sotto di due set, e si è portata avanti nella serie; Milano ha pareggiato i conti vincendo 3-0 in gara2; dopo i due successi casalinghi, Vero Volley ha espugnato il palazzetto delle venete e si è avvicinata al titolo. Infine gara4 all’Arena di Monza: il successo esterno di Conegliano per 0-3, guidato dalla svedese Haak, ha rimesso la serie in parità. Ora ne resta una: questa sera alle 20.45 la decisiva gara5 a Conegliano, è previsto il tutto esaurito.

In Federazione ormai hanno capito che la pallavolo femminile piace, attira pubblico e ha bisogno di visibilità: ne sono una prova i 5mila tifosi presenti alle gare interne dell’Imoco e oltre 3mila in Lombardia; e lo dimostrano anche le dirette delle partite sui canali Rai e Sky Sport.

Adesso i riflettori sono puntati sull’ultima partita da dentro o fuori. Al di là di chi alzerà il trofeo, resta un segnale positivo: il fatto che lo sport in rosa abbia preso piede in Italia.

Dove vedere la finale

La partita tra Imoco Conegliano e Vero Volley Milano, finale scudetto della pallavolo femminile, si gioca stasera, lunedì 15 maggio, alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD, Sky Sport Arena e su volleyballworld.tv.