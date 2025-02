Vonn e Ledecka, regine di velocità e libertà: a Saalbach lo sci si fa "no limits"

Ascolta ora 00:00 00:00

SAALBACH (Austria) – Lindsey, Esther e le altre. Ci sono donne contro, signore “no limits” anche e soprattutto nello sci. E’ così che arriva da Saalbach una doppia richiesta di libertà firmata Vonn e Ledecka, signore della velocità che chiedono solo di poter inseguire i propri sogni con gli sci ai piedi. Domani saranno in pista in discesa (Dirette Tv dalle 11.15), ma la loro è davvero una prova libera. Anzi “liberata” nel caso di Lindsey Vonn: tornata nel giro a 40 anni, non deve solo difendersi dai secondi e dalle porte che, in qualche caso, come nel superG di due giorni fa, l’hanno scaraventata lontana dai suoi obiettivi, ma da un odioso fuoco amico di qualche campione che ha bollato questo suo ritorno come uno “show”.

Dopo Pirmin Zurbriggen, Bernard Russi e Sonia Nef, al coro si è aggiunto anche Markus Wasmeier, ma Lindsey ha risposto per le rime. Sei anni fa Vonn lasciò non perché fosse stufa, ma perché stentava a camminare. Questo ritorno è il suo modo largo di riannodare i fili e chiudere davvero a suo modo. Anche con un giro largo che, attraverso questa stagione, la porti ai Giochi 2026: “La mia testa è lì, ne ho il diritto, non capisco perché siano proprio gli sportivi e per di più in Europa a non comprendere, mentre sono stata sorpresa dell’affetto che il mio ritorno sta suscitando in tante persone che mi fermano e contattano”.

Uno sportivo, in fondo, da sempre l’esempio. “Pensavo di averlo già fatto quando gareggiavo da “giovane” come dite voi, ma ora penso che la mia “eredità” e la mia storia possano andare oltre quella di una semplice sciatrice e se posso aiutare qualcuno a credere ancora nei propri sogni, anche nelle difficoltà, questo mi rende una persona felice”. Sabato in gara non sa se proverà gli scarponi nuovi che qualche adattamento hanno richiesto in superG. Ild ato di fatto è uno: in meno di 10 gare dal suo ritorno ha fluttuato già in top 10 - 20 con punte al quarto posto di Sankt Anton e chiede solo di potersi riprendere il suo tempo senza giudizi o peggio, pregiudizi, con quel suo cappellino vezzoso con tanto di orecchie di pelo ad incorniciarle un volto da pin up e una volontà da Lara Croft. Ha preso carta e penna, invece, Ester Ledecka: “Cara Fis, cambia il calendario dei Giochi 2026 perché vorrei gareggiare sia nello sci alpino sia nello snowboard, tua Ester”.

Questa la sostanza di un vero dramma: la campionessa ceca che ha dominato le prove mondiali di discesa e chiuso settima il superG, dopo la discesa, farà i bagagli per tornare sui campi di snowboard. Ricordate? A PyeongChang 2018 vinse un doppio oro in superG e gigante parallelo. A Pechino 2022 si concesse il bis sulla tavola e sfiorò la doppia impresa, chiudendo quinta in superG (fu anche quarta in combinata. Il prossimo febbraio, invece, a meno che la Fis – federsci internazionale non cambi il calendario, dovrà scegliere perché la discesa (con le tre prove che diventano fondamentali per prendere confidenza anche per il superG) e il gigante parallelo saranno lo stesso giorno, 8 febbraio, esattamente fra un anno, e anche volendo esser rapidi, una si corre a Cortina, l’altra a Livigno. Il superG, la sua gara, sarebbe pochi giorni dopo, davvero pochi per cambiare assetto e prepararsi: “Non ho avuto ancora risposta, anche se so che il calendario non è definitivo”.

Ma in fondo lo sport sarebbe fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni.

In discesa proverà a sognare anche Sofia Goggia, sorpresa ieri malamente sull’ultimo salto della pista Ulli Maier, tracciato per ora abbastanza indigesto per la bergamasca. “Tutto a posto, nessuna conseguenza”, se non forse nelle sue convinzioni e nella rincorda a quel sigillo mondiale che ancora le manca, per disciplina e colore. Al via anche Brignone, Curtoni e Delago.