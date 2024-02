Yeman Crippa nella storia: suo il nuovo record italiano nella maratona

Un grande Yeman Crippa ottiene il record italiano alla Maratona di Siviglia. L'azzurro ha fatto registrare il tempo di 2h06:06, togliendo un minuto e dieci secondi al precedente primato di 2h07:16 realizzato lo scorso anno a Barcellona da Iliass Aouani. Nella seconda maratona della carriera, il trentino delle Fiamme Oro chiude al quarto posto con una gara di rimonta e con una seconda metà più veloce della prima (passaggio alla mezza in 1h03:15), superando nei chilometri finali l'altro azzurro Eyob Faniel (Fiamme Oro) che a sua volta scende sotto il precedente record con 2h07:09, seconda prestazione italiana di sempre e ottavo posto al traguardo.

Nella giornata che riscrive le liste alltime dei 42,195 km, sigla il personale anche Daniele Meucci (Esercito) con 2h07:49, sesto italiano di ogni epoca, dodicesimo a Siviglia. Grazie a questa impresa Yeman Crippa aggiunge un altro record italiano alla sua lunga lista che annovera i primati su 5.000 metri (13:02.26), 10.000 metri (27:10.76), mezza maratona (59:26), 5 km (13:14), 3000 metri (7:37.90).

La gara

Crippa è stato tatticamente perfetto, correndo la seconda metà di gara 20'' più veloce della prima, con una seconda maratona in carriera dopo il doloroso debutto di Milano nel 2023 gestita con grande intelligenza. Corsa folle invece per Eyob Faniel: il veneto è passato con il gruppo di testa in 1h01''49 alla mezza e, pur crollando, ha chiuso in 2h07'07'', anche lui sotto il vecchio limite italiano mentre il veterano Daniele Meucci è sceso sotto le 2h08' (2h07'49'') guadagnandosi un pass virtuale per Parigi che dovrà contendere però ad Aouani che gareggerà più avanti nella stagione. Per Crippa ora si tratta di decidere se andare ai Giochi per disputare gli amatissimi 10 mila metri o buttarsi sulla gara su strada.

Vincitore della maratona di Siviglia è stato l'etiope Deresa Geleta Ulfata in 2 ore 03' 27", nuovo record personale e del percorso. Secondo il francese Morhad Amdouni con 2:03.47. Terzo l’etiope Gashau Ayale con 2:04.53. Questi i parziali fatti segnare da Crippa in gara: 29.44 al 10° km, 44.52 al 15° km, 59.55 al 20° km e passaggio alla mezza in 1:03.14. Al 25° km 1:30.04, poi al 35° km 1:45.23. 1:59.54 al 40.

