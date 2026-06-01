Fra alzabandiera, fanfare e musei, domani gli 80 anni della Repubblica

Si spegneranno domani le 80 candeline della Repubblica italiana. In ognuna c'è un po' di noi, la fine della Grande Guerra, il primo voto per metà della popolazione, la scelta di passare oltre la Monarchia. Siamo la Repubblica d'Italia. E mentre da una parte all'altra della Penisola soffiano l'orgoglio dell'appartenenza e la voglia di futuro (ci auguriamo che soffino), i cittadini sono stati invitati dal Quirinale a raccontare in un video di 30 secondi che cosa rappresenta oggi questa Repubblica per ciascuno (le riprese confluiscono sul sito ivoltidellaRepubblica.quirinale.it). Milano si unirà a questo momento rappresentativo domani sera alle 21 nel Cortile d'onore di Palazzo Reale. Grazie a un maxischermo si potrà assistere alla proiezione de "I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum", il tutto trasmesso in diretta streaming su Rai 1 dalla piazza del Quirinale. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Ma i festeggiamenti iniziano in piazza Duomo alle 10 con la cerimonia dell'Alzabandiera. Lo schieramento dei reparti sarà pronto a partire dalle 9: il picchetto d'onore al completo, sulle note della Fanfara interforze, formato dai militari di esercito, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza, insieme agli agenti di polizia di Stato, polizia penitenziaria e polizia locale, oltre al personale della Croce rossa e dei vigili del fuoco. A chiudere lo schieramento gli allievi della scuola militare Teulié, alla presenza del civico gonfalone della Città di Milano (decorato di Medaglia d'oro al valor militare) e delle Associazioni combattentistiche e d'arma. Dopo le 10 le celebrazioni proseguono a Palazzo Marino (aperto per le visite a tutti dalle 10 alle 19.30): nell'Aula consiliare sono esposti i manifesti e i documenti originali delle prime elezioni amministrative milanesi del Dopoguerra che segnarono lo storico primo voto delle donne e i cimeli della campagna elettorale per il referendum istituzionale del 1946. Inoltre dalle 10 alle 14.30, i volontari del Fai guideranno i cittadini alla scoperta dei segreti del palazzo (con ingresso da piazza San Fedele e prenotazione obbligatoria online).

Dal pomeriggio musica all'aperto, nel Cortile d'onore, a ingresso libero. Alle 16.30 è prevista l'esibizione della Banda musicale della polizia locale. Alle 18 si terrà il concerto della Fanfara del comando di Squadra aerea 1^ Regione aerea. Quindi via alla serata a Palazzo Reale per la diretta con il Quirinale, promossa dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con Anci, per l'ascolto delle testimonianze inviate. E come ogni anno, per la Festa della Repubblica, i musei statali sono a ingresso a libero. Lo sono la Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio (previa prenotazione), il Cenacolo (previa prenotazione); i comunali saranno aperti ma non gratuiti. I residenti potranno, oltre a visitare Palazzo Marino, ammirare gratuitamente alle Gallerie d'Italia sia la mostra dedicata a Felice Carena, artista poco conosciuto del Novecento, sia quella dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Al Mudec è a ingresso libero l'esposizione "Il senso della neve. Popoli, arte antica e sguardi contemporanei" ma occorre prenotarsi. L'archivio di via Senato presenta "Dal suffragio universale alla Repubblica", un percorso dei documenti originali dei fondi di Questura e Prefettura dedicato alle attese, alle tensioni e alle misure di ordine pubblico che accompagnarono il referendum e l'elezione dell'Assemblea Costituente.

L'archivio di Brescia espone "Dalla Corona alla Stella. Il cammino per diventare liberi", un racconto, tra documenti d'epoca e strumenti multimediali, del passaggio dalla caduta del fascismo alla proclamazione della Repubblica.