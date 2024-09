Amadeus si gioca tutto al mega jukebox sul Nove

Ascolta ora 00:00 00:00

La più divertente e simpatica è Ornella Vanoni. Che, nonostante faccia fatica a stare in piedi, canta il brano più frizzante. E non è uno scherzo. Ne dà di biada ai colleghi più giovani, da Emma e Lazza ad Anna, perfino a Baby Gang. Insomma, se avete voglia di giocare con un mega jukebox che contiene artisti dai 20 ai 90 anni, non avete che da collegarvi domani sera sul Nove alle 21,30 per il Suzuki Music Party. L'evento segna il debutto di Amadeus (foto) sul canale Discovery e sarà preceduto dalla prima puntata del quiz Chissà chi è, che poi andrà in onda tutte le sere all'ora di cena. E questa doppietta di domenica è uno dei punti focali della stagione televisiva: Amadeus si gioca il tutto per tutto perché deve dimostrare di non aver fatto un errore clamoroso ad aver lasciato la Rai. Lunedì mattina alle 10, quando usciranno i dati Auditel, saranno in tanti ansiosi di vedere i risultati di ascolto: sia i dirigenti della Warner Bros. Discovery che su Ama hanno investito molti soldi e molte energie, sia quelli della Rai che hanno dovuto fronteggiare l'abbandono del presentatore e ora valuteranno se e quanti spettatori si porterà via. Comunque, il Suzuki Music Party - per quanto abbiamo potuto vedere in anteprima alla registrazione di martedì scorso all'Allianz Cloud a Milano - non dovrebbe troppo impensierire i concorrenti. Certo, è uno show di tutto rispetto, con grandi nomi del panorama musicale, di ogni età e tipo, in modo da conquistare il pubblico ad ampio raggio. Però ovviamente non è Sanremo, non ha gara né voti né sfida, che è il sale del Festival. E ha un punto forte che è anche il punto debole: si gioca su un doppio filone, la presentazione dei brani (che sono inediti televisivi, ma sono già conosciuti dai fan) e l'interazione-intervista con i cantanti. Probabilmente, il montaggio riuscirà a fornire più ritmo e vivacità rispetto allo show dal vivo, ma è sempre difficile bucare lo schermo con una carrellata di cantanti.

Tra questi: Mannoia, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Simba La Rue, Clara, BigMama, Benji & Fede. Particolare: Amadeus svela che avrebbe voluto avere in gara a Sanremo Baby Gang, il trapper che rischia di andare in carcere. La procura ha chiesto per lui tre anni per resistenza a pubblico ufficiale.