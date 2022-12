Ricette antispreco: come recuperare gli avanzi di Natale

Le ricette antispreco per recuperare gli avanzi di Natale sono una soluzione che fa bene non solo all'ambiente, ma anche all'economia casalinga. Un'usanza tanto diffusa fra le nonne, che riuscivano a preparare ricette con pochi ingredienti, declinandoli in modi sempre vari e golosi.



Del resto, durante le feste di Natale la voglia di coccolare gli ospiti prende il sopravvento, favorendo una preparazione fin troppo abbondante di pietanze. Comprendere come riutilizzare gli avanzi permette non solo di evitare gli sprechi, ma anche di proporre menu sempre vari e diversificati. Niente di più ecologico, per ridurre l'impatto ambientale dell'alimentazione e pesare meno sul Pianeta.

Idee con gli avanzi di carne

Se gli avanzi del Natale sono di carne, è possibile realizzare svariate rivisitazioni saporite: ad esempio, si possono preparare tante polpette da mescolare con salumi, formaggi e pane raffermo. Per farlo, dopo aver unito gli ingredienti, basta ricoprirle di pangrattato e cuocerle in forno.



La carne è perfetta anche per realizzare il brodo, con l'aggiunta di verdure, oppure una zuppa corroborante e corposa. Con quella arrostita si possono ottenere dei ghiotti panini, in stile pulled pork: basta sfilacciare la carne con l'aggiunta di salse, cipolla caramellata, cetrioli e insalata, racchiudendo tutto tra due fette di pane morbido e scaldato sulla piastra. Sempre con la carne si può preparare il sugo o, ancora, creare un ripieno sostanzioso per le verdure, magari al forno, con l'aggiunta di aromi. Infine si possono realizzare lasagne o un'insalata gustosa, ad esempio mescolando pollo, verdure e crostini.

Idee con gli avanzi di pesce

Per quanto riguarda il pesce, le opzioni di recupero culinario sono tante: anche in questo caso è molto valida la trasformazione in polpette, sicuramente più leggere e da arricchire con spezie e aromi. Il pesce è un ingrediente molto versatile e delicato, per questo può trovare spazio sia nei sughi che in combinazione con i risotti o, ancora, tramutato in brodo. Perfetto con i cereali - anche quelli integrali - o da frullare per ottenere mousse delicata per crostini e grissini, ma anche da trasformare in hamburger leggero. Abciram dal pesce si può ottenere un ripieno per i ravioli fatti in casa, dei bastoncini croccanti e condimenti per cous cous o zuppe caserecce.

Idee con gli avanzi di pasta

La pasta è sempre più buona il giorno dopo, per questo basteranno pochi passaggi per trasformarla in nuove pietanze. Ad esempio, in un timballo con besciamella e pasta brisé, oppure in una frittata da realizzare con spaghetti, uova, formaggio e pancetta. Senza dimenticare il più classico sformato, le più semplici crocchette, fino all'insalata di pasta.



Anche la pasta pasticciata è una ricetta senza tempo e facile da creare, utile per unire diverse tipologie di pasta, arricchendo il tutto con mozzarella, uova sode, prosciutto oppure avanzi di salsiccia e verdure grigliate.



Con il riso si possono invece realizzare delle morbidissime crocchette, sformati soffici, arancini ripieni di carne o trasformare il cereale nel ripieno per le verdure al forno. Ottima è l'idea della frittata, ma anche la preparazione di un tortino da mescolare con altri avanzi delle festa, fino al budino di riso e latte.

Idee con gli avanzi di verdure, frutta e dolci

Le verdure avanzate sono l'ingrediente migliore per ogni ricetta, perché si tramutano facilmente in sughi, zuppe, frittate, crocchette e torte salate, nonché in gustose frittelle con l'aggiunta di uova, farina e spezie. Anche la frutta avanzata può trovare nuova vita, trasformandosi in creme e mousse soffici, in un ingrediente per insalate e crostate, oppure immergere nel cioccolato fondente fuso, lasciandola raffreddare e servire come golosità.



Non bisogna dimenticare i dolci, che possono trovare nuovo impiego, come nel caso di panettoni e pandori. Si possono affettare e grigliare e tagliare a cubetti per ottenere crostini dolci, ma anche frullare e ammorbidire per ottenere tiramisù, zuppe inglesi o mousse al cioccolato.