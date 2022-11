Utilizzo creativo dei container

Nati nel periodo del secondo dopo guerra, i container sono diventati rapidamente contenitori perfetti per il trasporto delle merci dagli USA a Porto Rico. Secondo i racconti e le narrazioni la genesi di questa strategia è da ricondurre a un imprenditore americano nel campo dei trasporti, Malcolm McLean. L'uomo, osservando la procedura di scarico dal suo camion immaginò quanto fosse più semplice stivare sulla nave una struttura simile all'intero corpo del camion stesso. Con il tempo la cosa prese piede, al pari di una definizione nuova di struttura per l'imbarco sulle navi fino a quella definitiva dello stesso container.

Ovvero un parallelepipedo in metallo con misure standard in grado di contenere la merce in sicurezza, per un trasporto protetto e a norma. Il più noto è il container ISO con misure fisse, ovvero 244 cm di larghezza, 259 cm di altezza e dai 610 ai 1220 cm di lunghezza. Con il tempo la passione per i container ha preso così piede che è riuscito a ricavarsi uno spazio anche all'interno del mondo del design, divenendo un elemento di riciclo e rivisitazione creativa. Scopriamo insieme gli utilizzi alternativi più interessanti.

Container, una nuova vita grazie al design

Dalla forma così pulita e lineare, i container hanno trovato subito nuova vita anche all'interno di situazioni differenti e lontane dal mondo delle merci e del trasporto. Tutto merito della creatività di architetti e designer che ne hanno studiato l'involucro, rivisitandolo e offrendogli una nuova vita. All'insegna della creatività ma anche del riuso ecosostenibile, contro lo spreco. Ecco quelle più interessanti

Casa container

All'insegna del recupero degli articoli abbandonati e ormai in disuso sono nate le case design, veri e propri moduli abitati nelle mani della creatività dei designer e architetti di tutto il mondo. La loro incredibile resistenza li rende perfetti come dimore, grazie ai trattamenti della lamiera in grado di resistere alla intemperie marine. Architetti e designer, da anni, impiegano queste strutture modificandole in articoli abitativi, trattandoli così da eliminare sostanze e vernici tossiche. Impostando un rivestimento interno utile per isolarli dal freddo e dal caldo. Una strategia molto utilizzata nel nord Europa, ma anche in oriente dove vengono impreziositi da una base stabile con l'inserimento di maxi finestre così da permettere una maggiore accesso alla luce. Oppure composti l'uno sull'altro per creare forme dinamiche, futuristiche e di ampia metratura, a più piani con scala interna, arredi, impianti elettrici e idraulici a norma.

Ufficio

L'impiego del container trova spazio anche all'interno del mondo del lavoro, non più come semplice spazio temporaneo per i cantieri. Ma come vera e propria location per aree lavorative, spesso legate proprio al mondo dell'architettura e del design. Lo stesso involucro del container viene utilizzato come rivestimento per piccole palazzine o centri logistici per aziende legate al mondo della pubblicità, dei social network e della tecnologia. Ma anche per il co-working e per eventi e meeting. Con interni rivistati e spesso dall'ampia metratura, corredati da maxi finestre per una migliore esposizione.

Palestra

Un discorso simile si può estendere alle palestre del nuovo millennio dove la forma del container viene impiegata attraverso sovrapposizioni calibrate, per creare aree tematiche ma collegate tra di loro. Veri e propri impianti sportivi dal look design, perfettamente isolati e protetti.

Bistrot bar

Negli anni il container ha trovato spazio anche all'interno del mondo dell'accoglienza e dell'ospitalità tramutandosi in mini bar, bistrot o piccoli ristoranti. Ampliando la metratura, come sempre, attraverso la sovrapposizione e l'affiancamento di più moduli rivisitati internamente. Un'idea perfetta che ben si sposa con lo stile di arredamento incentrato sul look industrial, molto amato anche oltreoceano.

Casa nomade

Case in movimento, il container negli ultimi anni è diventato la struttura perfetta per creare case mobili con tanto di ruote. Oppure tiny house con arredo, protezioni e accessoriamento tutto compreso. C'è chi li utilizza per realizzare piccole abitazioni ecosostenibili in mezzo al verde, molto amate nei paesi più caldi ma ben presenti anche nelle zone di alta montagna.

Casa per studenti e campus

In alcune aree del nord Europa i container trovano spazio anche come dimore funzionali per studenti, veri e propri alloggi singoli per giovani fuori sede che possono così avvalersi di una mini abitazione. Comprensiva di finestre, impianti vari, arredi e il giusto isolamento termico.

Temporary store

Un vero recupero funzionale per i container dalle misure più grandi che si possono trasformare in negozi e temporary store, facilmente trasportabili e collocabili in varie zone della città. Perfetti per gli eventi stagionali quali fiere e festival, ideali come spazi in affiancamento e facilmente smantellabili. La forma modulare sovrapponibile, come accennato, è molto presente in nord Europa dove è sfrutta anche come spazio per la vendita, per negozi fissi e stabili.

Struttura di emergenza

Il container, come abbiamo visto, nelle ultime decadi ha trovato nuova vita e nuovo impiego, anche grazie a una rivisitazione stilistica degli spazi e del look. Ottenendo così strutture ecologiche, spesso a basso impatto ambientale e con impianti predisposti per un effettivo risparmio energetico. Una scelta che ha migliorato le condizioni di queste strutture impiegate solitamente in situazioni di emergenza, un ruolo ancora attivo. I container vengono ancora oggi utilizzati per realizzare mini uffici da cantiere, per ottenere basi mediche di emergenza da campo o itineranti. Ma anche mini case e alloggi di emergenza in soccorso delle persone vittime di eventi catastrofici, come terremoti e inondazioni. In USA i container sono molto presenti come realtà abitative per i meno abbienti.