In America è boom per gli "Nft": immagini digitali da milioni di dollari

Il titolo, tradotto in italiano, è «Ogni giorno - I primi 5000 giorni». Si tratta di un'immagine digitale (formato Jpg), frutto del collage di tutte le immagini che l'autore, nome d'arte Beeple, nome reale Mike Winkelmann, ha pubblicato online dal 2007. Un collezionista di Singapore se l'è aggiudicata in un'asta di Christie's nello scorso marzo per 69,3 milioni di dollari, la somma più alta mai realizzata per un'immagine digitale, la terza mai spesa per l'opera di un artista vivente, dopo Jeff Koons e David Hockney. «Everydays - The First 5000 Days», questo invece il titolo in inglese, è un cosiddetto «Nonfungible token», in sigla Nft, in pratica un'opera unica digitale. Chiunque può scaricarla sul proprio computer (la si può vedere a fianco), ma il proprietario è uno solo ed è identificabile con la tecnologia blockchain (una sorta di registro elettronico distribuito sulla Rete internet).

Per quanto possa essere difficilmente comprensibile, secondo un approccio tradizionale, basato sulla proprietà di un oggetto fisico, il mercato dei nonfungible token è letteralmente esploso negli ultimi mesi negli Stati Uniti, tanto da far parlare di vera e propria speculazione. Nella maggior parte dei casi le opere (oltre alle immagini ci sono anche video e file musicali) vengono acquistate con cryptomonete (è stato così anche per Everydays visto che Christie's per la prima volta nella sua storia ha accettato un pagamento in moneta virtuale). Vignesh Sundaresan, conosciuto anche come MetaKovan, l'acquirente dell'opera di Beeple, è diventato milionario proprio con le speculazioni in bitcoin e valute simili. Fino a due minuti dalla fine dell'asta l'opera di Beeple stava per essere aggiudicata per 30 milioni. Una raffica di nuove offerte ha portato al più che raddoppio della cifra d'aggiudicazione.