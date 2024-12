Da Amleto a Tony Manero. Ecco il teatro per le feste

Ascolta ora 00:00 00:00

Il clima delle Feste, tra serate piene di luci e brindisi di auguri, mettono voglia di spettacolo e, con cinema e teatri, c'è l'imbarazzo della scelta. Sui palcoscenici milanesi si apre una settimana di commedie brillanti, musical e prove attoriali per gli appassionati della prosa, con titoli che si prolungano fino a fine anno ed altri pronti al debutto. Ecco quelli scelti per voi.

FANTASMI AL MANZONI

Cronaca di un successo annunciato per «Magnifica presenza», l'ultima fatica teatrale del regista cinematografico Ferzan Ozpetek che dopo «Mine Vaganti» riadatta per il teatro un'altra sua cine-chicca. Pietro è un giovane che si trasferisce a Roma con l'ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d'amicizia. Lo spettacolo vede protagonisti Serra Yilmaz nel ruolo di Lea, Tosca D'Aquino come Maria, e Federico Cesari, al suo debutto teatrale, che interpreta Pietro. Fino al 22 dicembre.

L'ALTRO AMLETO DI TIMI

Al Franco Parenti grande ritorno di Filippo Timi nella versione 2 del suo Amleto. Stavolta però l'eroe shakespeariano è quasi una macchietta: annoiato, non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Un leone in gabbia che invano voci fuori campo lo richiamano al suo destino. In scena con Timi i suoi fedelissimi Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti e Gabriele Brunelli. Fino al 31 dicembre.

IL SOGNO DI RIFICI

Allo Studio Melato del Piccolo, il regista Carmelo Rifici propone la sua versione del capolavoro shakespeariano. Il suo «Sogno di una notte di mezza estate», in prima assoluta, è una rivisitazione drammaturgica in chiave contemporanea e vede sul palcoscenico una compagnia di giovani attori diplomatasi sotto la sua guida alla Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo. Lo stesso Rifici ha spiegato di aver scelto il «Sogno perché non è davvero una commedia, ma una sinfonia barocca dei generi, dalla pastorale alla tragedia, dal grottesco al surreale». Fino al 22 dicembre.

PARADOSSI DI COPPIA

All'Elfo Puccini una brillante Caterina Guzzanti porta in scena in chiave tragicomica le dinamiche nascoste della coppia: «Secondo lei», ma anche un po' secondo lui. Affiancata sul palco da un altrettanto brillante Federico Vigorito, la Guzzanti si fa interprete delle fragilità sia della donna che dell'uomo, tra dolore ed ironia, un viaggio tra due microcosmi in perenne malinteso e dentro le rispettive fragilità. Fino al 22 dicembre.

DIRTY PER SEMPRE

L'intramontabile musical Dirty Dancing continua a far impazzire il pubblico anche a teatro, vero e proprio fenomeno globale con coreografie mozzafiato. Stavolta è il Carcano, sala sempre più multi-tasking, a riproporre lo show che debuttò all'Aldwych Theatre di Londra nel 2006 incassando la più alta prevendita nella storia del West End. Gabrio Gentilini è il protagonista nel ruolo di Johnny Castle in questa nuova versione diretta dal regista Federico Bellone. Gabrio, già protagonista con l'iconico personaggio di Johnny Castle della prima assoluta italiana dello spettacolo nel 2014, torna a indossare i panni del carismatico ballerino, reso immortale dall'interpretazione di Patrick Swayze nel film del 1987.

UNA FEBBRE NAZIONALE

Quarant'anni dopo vibra ancora. La febbre dei musical di Natale non poteva che comprendere il celebre musical di Tony Manero portato in scena dalla Compagnia della Rancia al Teatro Nazionale fino a gennaio. La regia di Mauro Simone prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dal famoso piano-sequenza con un giovanissimo John Travolta.

Il ruolo del protagonista è affidato a Simone Sassudelli, classe 1995, diplomato alla SDM - Scuola del Musical. La partner di piste Stephanie è invece interpretato dalla brillante Gaia Soprano, con l'indimenticabile sottofondo dei mitici Bee Gees. Fino all'11 gennaio.