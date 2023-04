Analizzare i dati per gestire meglio i talenti. I nuovi strumenti di Glickon per le aziende

Glickon è una società leader nel mercato software dell'HR Tech per medie e grandi aziende che offre strumenti innovativi per monitorare i team aziendali. In questo senso va l'acquisizione di Teamsight, realtà specializzata in people analytics dalla quale sono stati assunti i fondatori e il personale. Il percorso di Glickon nelle risorse umane, partito dalla gamification per poi passare a quello dell'esperienza delle persone, entra in quello dell'intelligenza applicata ai talenti. Così i dati e la capacità di analizzarli grazie a metodologie innovative diventano sempre più i mezzi che Glickon mette a disposizione nel campo della gestione e della ricerca del personale. Questo per osservare e oggettivare l'asset competitivo oggi più importante: l'organizzazione e le persone che ne fanno parte. L'operazione di acquisizione di Teamsight rappresenta così un ulteriore passo verso un processo già avviato, attraverso strumenti come l'analisi della rete organizzativa e quello del linguagio naturale.

La prossima sfida di Glickon è quella del dato che riguarda la gestione e l'incrocio di ciò che viene attivamente raccolto attraverso feedback sulle competenze, motivazione e relazione delle persone, così come sulle informazioni cosiddette passive. Tutti dati aggregati in modo anonimo nelle interazioni che i singoli e i team hanno quotidianamente sia attraverso i sistemi aziendali che con i diversi strumenti di lavoro, come mail, chat, chiamate, uso del calendario, e altro.

In questo modo, Glickon diventa l'interlocutore privilegiato non solo dei responsabili HR ma anche della governance aziendale. Offrendo la possibilità di accedere a flussi di dati predittivi, necessari a intraprendere azioni concrete per migliorare la qualità del lavoro e dei risultati di business.

Il plus di Teamsight, startup italiana avviata nel 2020, è infatti quello di essere stata fra le prime realtà in Italia a mettere a disposizione dei manager e delle HR uno strumento di people analytics. Cruscotti quantitativi e statistiche specifiche per la gestione del personale, con la creazione della piattaforma Iris. Uno strumento che ora Glickon mette a disposizione delle aziende.