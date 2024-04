Da Anbeta a De Martino. La galassia di "Amici" è una fabbrica di talenti

D'altronde basta dare un'occhiata al mondo dello spettacolo italiano. In ventitre edizioni Amici di Maria De Filippi non ha soltanto lanciato artisti ormai popolarissimi come Annalisa o Elodie, Emma o Alessandra Amoroso, Irama o i The Kolors, ma ha permesso a tanti talenti di mettersi in luce e seguire percorsi prestigiosi che non sono soltanto sotto i riflettori. Così mentre va in scena il «Serale» (domani sera su Canale 5 la nuova puntata) si può fare una piccola mappa di chi è sbocciato in questo talent.

Capiamoci, c'è Stefano De Martino, che ormai è l'enfant prodige della Rai e che ad Amici è arrivato primo tra i ballerini nel 2009, ma ci sono anche, tanto per fare qualche nome, l'austera e raffinata Anbeta Toromani che, dopo l'edizione del 2003, è diventata un'etoile che si esibisce in giro per il mondo, dal San Carlo di Napoli all'Opera di Bratislava. Anche Lorella Boccia e Giulia Pauselli, Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè (che oggi è in giuria insieme con Cristiano Malgioglio e Michele Bravi) hanno ballato nel talent prima di diventare conduttori tv o andare in tour addirittura con Claudio Baglioni (Andreas Müller nel 2018). A proposito, anche Monica Hill dopo aver partecipato alla prima edizione è andata in tour come corista con star come Ramazzotti e Pausini.

In poche parole, questo talent non produce soltanto ascolti tv ma realizza la propria ragione sociale, ossia dare una possibilità concreta a chi se lo merita. Prendete Samuele Segreto, che ha ballato alla ventiduesima edizione di Amici e poi ha recitato da protagonista in Stranizza d'amuri di Beppe Fiorello. Oppure Talisa Ravagnani e Shaila Gatta, che sono diventate «Veline» di Striscia la Notizia (come Cosmary Fasanelli). Naturalmente la lista di cantanti che si sono messi in mostra anche dopo la fine dell'edizione è lunghissima, da Antonino al talentuosissimo Pierdavide Carone, che si è fatto «dirigere» da Lucio Dalla al Festival di Sanremo passando per Briga, Dear Jack, Sergio Sylvestre, Loredana Errore, Moreno e naturalmente Michele Merlo, che una leucemia fulminante ha stroncato nel 2021 con un doloroso strascico giudiziario.

Insomma Amici è un laboratorio che ha consentito a molti di trovare la propria direzione, che non è soltanto musica o canto. Ad esempio Diana Del Bufalo che, dopo Amici del 2010 è diventata attrice e conduttrice. Oppure Andrea Dianetti che, dopo aver recitato ad Amici, è entrato in tanti cast (dai Cesaroni a Un medico in famiglia), ha recitato in alcuni film e nel 2023 ha anche condotto Lo Zecchino d'oro. C'è poi il «ramo radio» con Manola Moslehi che ormai è una figura centrale dei palinsesti di Radio Italia. E poi c'è Paolo Stella, che dopo la seconda edizione è diventato attore, blogger e pure romanziere. Ma non solo. Ci sono stati concorrenti come Marcello Sacchetta che ha fatto parte dei corpi di ballo di tante trasmissioni tv come ballerino e coreografo (ad esempio Nudi per la Vita con Mara Maionchi).

Insomma l'elenco è lunghissimo e non è possibile riportare pari pari tutti quelli che, passando per Amici, hanno trasformato la loro passione in un lavoro di successo. Ma è significativo che Amici, come altri talent in giro per il mondo, sia diventato una palestra che, facendo spettacolo, prepara al mondo dello spettacolo.

E così, mentre gli ultimi concorrenti di questa edizione si sfidano per la vittoria finale (ascolti tv come sempre altissimi), l'elenco di chi ce l'ha fatta è lungo da qui a lì, a conferma che tanti talenti hanno soltanto bisogno di essere illuminati per sbocciare.