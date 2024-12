Anche vendere una casa può nascondere un mistero

Ascolta ora 00:00 00:00

da Los Angeles

Lisa Kudrow (foto) e Ray Romano non si erano mai incontrati prima, anche se le serie tv che hanno regalato loro il successo, negli anni Novanta - il popolarissimo Friends per lei e il meno conosciuto in Italia ma di grande successo negli Stati Uniti Everybody loves Raymond per lui - venivano registrati a tre hangar di distanza, negli studi della Warner Bros di Los Angeles. Eppure non ci hanno messo molto per raggiungere l'intesa necessaria a recitare nei panni di una vecchia coppia di sposi in No Good Deed, drammety natalizia che dal 12 dicembre sarà disponibile su Netflix. La serie tv, in otto puntate, racconta di Lydia e Paul, che decidono di vendere la villetta di famiglia, nel prestigioso quartiere di Los Felix a Los Angeles. La decisione deriva dal fatto che ormai per la casa è diventata un nido vuoto, con i figli presenti solo nelle foto incorniciate, ma anche da uno stato di necessità che nasconde un segreto. I toni della serie sono quelli della commedia ma la trama propone un thriller. La coppia infatti ha molto da nascondere ai potenziali compratori, che sono tanti: c'è una coppia lesbica, una donna in carriera, una famiglia in attesa di un figlio e un attore di soap-opera in declino, interpretato da Luke Wilson. L'autrice della serie, Liz Feldman, confessa che l'idea le è venuta «dopo la mia stessa ricerca, maniacale, sui siti immobiliari online, di una casa da comprare durante la pandemia. Sono eternamente grata a Netflix per avermi dato la possibilità di incanalare le mie stesse nevrosi in un progetto creativo».

È la prima volta che Lisa Kudrow lavora ad una serie che ha a che fare con il mistero. «E questo è un aspetto che mi allontana dal personaggio di Lydia. Io infatti sono una persona molto semplice, che non ha oscuri segreti da nascondere».

Ma l'aspetto comedy è sempre presente in No Good Deed ed è una caratteristica dei copioni di Liz Feldman, che si è fatta conoscere a Hollywood grazie alle sceneggiature di Two Broke Girls e Dead to Me. «Io scrivo la vita che mi accade, con i suoi drammi, le sue nevrosi e le sue ridicolaggini. Per questo i copioni che scrivo abbracciano generi vari, come la vita».