Angelina "Senza sangue" contro tutte le violenze

Quella di Nina è una storia di sangue. Di un uomo ammazzato e una bambina diventata donna che, dopo anni, incontra uno degli aguzzini di suo padre in quella drammatica sera in cui le fu detto di nascondersi poco prima del massacro.

Oggi Without blood è diventato un film e ieri è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival dove la regista Angelina Jolie (foto) lo ha introdotto insieme ad Alessandro Baricco, autore del romanzo da cui è tratto, Senza sangue. «Non l'ho ancora visto al cinema, l'unico luogo dove lo si dovrebbe vedere - ha confessato lo scrittore -. Ne ho visto qualche scena e mi ha toccato. Aspetto di vederlo per intero ma una cosa vorrei che fosse chiara. È un'opera della Jolie, non di Baricco».

Lei non ha esitato. La mano è forte. Angelina ha coraggio e sfida anche il caso che le propone una scommessa. Mettere la firma e la faccia su un film il giorno prima della giornata contro la violenza sulle donne. Cioè oggi.

«Sono contraria a tutte le violenze, non soltanto quella ai danni di creature femminili. Anche i bambini ne sono vittime e perfino gli uomini». La Jolie ha saputo tradurre per immagini la seconda parte del romanzo di Baricco che era quanto di più anticinematografico esistesse in letteratura. «Ho voluto che le sequenze raccontassero la storia che due persone rievocano in una lunga chiacchierata» ha spiegato la Jolie, preceduta in mattinata da Sharon Stone, anch'essa sensibile al tema della violenza. «Occorre che le donne si aiutino a riconoscere gli uomini buoni da quelli cattivi e a non scontare niente a questi ultimi quando si mascherano sotto la faccia innocente».

Forme di angoscia che si sono coniugate alla terza storia al femminile, quella di Emmanuelle Béart che è stata al centro di un incesto-stupro dal quale è uscita

profondamente segnata ma decisamente incline verso una forma di amore che possa davvero e definitivamente sconfiggere brutalità e abusi. Prevaricazioni e maltrattamenti. Perché nessuno resti solo alle prese con i mostri.