Animali selvatici, giochi e merende nel silenzio incantato degli alpeggi

Tanto raccolto nelle dimensioni quanto ricco di parchi naturali. Il Trentino è coperto per il 30% del suo territorio da aree protette e riserve, che si traducono in ettari su ettari di paesaggi incontaminati (www.visittrentino.info).

Dal Parco Adamello-Brenta a quello dello Stelvio, passando per la Rete delle Riserve e arrivando al Parco Paneveggio-Pale di San Martino, sfilano prati verdi, boschi fitti, laghi e laghetti celesti, ruscelli ripidi, cascate scenografiche, altopiani rocciosi, cime dolomitiche e persino ghiacciai imponenti. Un vero spettacolo naturale, che d'estate diventa uno strepitoso parco a cielo aperto adatto a tutte le età, complice un programma di escursioni e proposte creato ad hoc. Protagonista della scena e della bella stagione è il Parco Adamello-Brenta. Non solo perché rappresenta la più ampia area protetta del Trentino e una delle più estese delle Alpi o perché raccoglie una conformazione geologicamente e morfologicamente così rara da valere il riconoscimento di Geopark da parte dell'Unesco, ma anche perché si presta ad accogliere un'infinità di attività.

A partire dal ciclo di appuntamenti dedicato alla celebrazione dell'anno internazionale per la protezione dei ghiacciai, che ricorre quest'anno. Per l'occasione, il 23 e 24 luglio è in programma un trekking di due giorni che accompagna alla scoperta del ghiacciaio dell'Adamello-Mandrone. La proposta si ripete il 26 e 27 agosto, con un secondo trekking, sempre di due giorni, alla volta, però, del ghiacciaio d'Agola, nelle Dolomiti di Brenta. In alternativa, un bel ventaglio di escursioni. Da non perdere "Ghiacciaio all'orizzonte", che porta (ogni mercoledì, fino al 17 settembre) al laghetto Spinale a Camp Centener e fa tappa alla Malga Vallesinella. Oppure "Dove il mare ha lasciato il posto alle montagne" (ogni giovedì fino al 4 settembre), itinerario che si muove in Val Ambiéz, nelle Dolomiti di Brenta, ed è pensato per famiglie con bimbi anche piccoli. A loro sono dedicati, lungo l'escursione, una serie di giochi e attività per conoscere animali, piante e rocce della valle.

O, ancora, "Albe in malga: quando l'alpeggio prende vita!", serie di appuntamenti al via il 12 luglio che prendono inizio alle prime ore del mattino e, nel silenzio totale, si immergono nella natura del Parco fino ad arrivare a scoprire le malghe più tipiche, conoscere i malgari più autentici e assaggiare i prodotti locali più gustosi. Spostandosi sul versante orientale del Trentino, a cavallo delle valli di Fiemme e del Primiero, si entra nel cuore del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Cambia la scena, ma non la filosofia di vivere le vacanze a contatto con la natura. Tra le proposte, le passeggiate nella cosiddetta Foresta dei Violini, famosa per la concentrazione di abeti rossi secolari (tutti i mercoledì dal 23 luglio al 10 settembre; quota di partecipazione: 5 euro, gratis per bambini fino ai 6 anni).

Altrimenti ci sono

"AcciPicchio! Il bosco si rigenera a colpi di becco", curioso percorso con focus sui picchi del Parco, e le gite sulle orme delle marmotte, con esperti zoologi e merende golose.

Info e prenotazioni: www.pnab.it; www.parcopan.org