"Dopo anni da imprenditrice mi rimetto in gioco all'Isola"

Sulla scheda di presentazione avrà scritto Luce Caponegro - Selen. Nessuno glielo ha imposto, poteva scegliere di farsi chiamare solo Luce. Ma in passato è stata anche Selen, la famosissima attrice hard e lei non lo rinnega.

Lei è tutte e due le donne. E adesso che ha accettato di partecipare all'Isola dei famosi (che comincia lunedì su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria), per forza di cose - anzi per forza di televisione - quella parte della sua vita tornerà fuori. E moltissimi si ricorderanno i suoi film porno, da Orgia di compleanno a Millennium passando per Colpi di pennello.

Oggi è una signora di 57 anni, un'imprenditrice che gestisce da una decina di anni una centro benessere a Ravenna: non si occupa solo di estetica, ma anche di percorsi interiori. Per molto tempo è rimasta lontana dalle telecamere, conducendo una vita «normale».

Dunque, Luce, perché ha deciso di ricomparire in pubblico?

«Perché sono una persona che ha bisogno di cambiare, ogni decennio sento che quello che sto facendo mi sta stretto, desidero fare un'altra cosa. Negli ultimi 12 anni mi sono occupata degli altri. Ho studiato molto, imparato tante tecniche, preso diversi master: aiuto le persone a cambiare fisicamente e mentalmente per sentirsi meglio ed evolvere anche spiritualmente. Mi sono specializzata in tricopigmentazione e in massaggi terapeutici».

E, quindi, vuole tornare a fare televisione?

«Vediamo, ora provo questa esperienza del reality che per me è anche un ritorno alla natura, alla luce, al sole, al vento dopo anni passati chiusa nel mio centro. Poi si vedrà. Mi piacerebbe mettere a disposizione le mie conoscenze per portarle a più persone, magari in programmi specifici di salute fisica o cosmesi».

Intanto dovrà badare a se stessa su una spiaggia con poco cibo e, magari, con compagni di avventura non così ascetici.

«Infatti non sarà facile. Io non temo di stare da sola ma sono anche portata a confrontarmi con gli altri. Se capiterà che mi sentirò un po' oppressa farò delle passeggiate per allontanarmi dagli altri e ricaricarmi. E, comunque, il mio maestro di crescita spirituale mi sosterrà da lontano digiunando e mangiando le stesse cose che mangerò io sulla spiaggia».

Sarà inevitabile che sull'Isola o tra il pubblico si parli del suo passato a luci rosse.

«Si può parlare di tutto se lo si fa con rispetto ed educazione. Io non rinnego il mio passato, ci ho fatto pace da tempo. Prima, ci sono stati anni in cui me ne sono allontanata, non volevo sentirne parlare, perché ne ero stanca e ho voluto troncare nettamente con quel mondo. Quando ho detto basta mi hanno offerto tantissimo denaro per restare ma io, anche guadagnando meno, ho cambiato lavoro, prima nei film cosiddetti normali e poi con il salone di bellezza».

Comunque lei nell'immaginario collettivo resta un'icona di erotismo allegro ed esplosivo.

«Proprio per questo il mio personaggio era così potente. In quegli anni (Novanta) in cui c'erano ancora vecchi retaggi culturali il mio era un messaggio di liberazione sessuale, un passo in più verso l'autodeterminazione della donna. Non facevo quei film per guadagnare tanto o perché costretta dalle condizioni economiche, venivo da una famiglia borghese. Lo facevo per puro piacere sessuale e per ribellione verso le convenzioni sociali».

Poi, però, ha voluto fortemente una vita normale, una famiglia, dei figli, un lavoro lontano dai riflettori.

«L'ho fatto quando ho capito che quel mondo era diventato una gabbia, la mia femminilità cambiava, volevo riappropriarmi del mio pudore e della sacralità della famiglia. Ho cresciuto i miei due figli. E per molto tempo, un'altra decina di anni, dopo diverse delusioni sentimentali, avute anche dai padri dei miei figli, non ho avuto più rapporti con gli uomini. E sono ancora single».

Il suo secondogenito, Gabriele, 17 anni, come ha preso la decisione di esporsi al racconto del suo passato che magari verrà ascoltato dai suoi amici e conoscenti?

«È un ragazzo forte, centrato, con cui ho una connessione profonda, mi conosce bene, sa tutto della mia vita e non c'è nulla di questa che lo possa scalfire».