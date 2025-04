Antagonisti senza vergogna. "Provocati dai poliziotti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sei persone sono state denunciate dalla polizia per i disordini di sabato durante la manifestazione pro Pal nella quale tra l'altro è apparsa la scritta choc contro la premier Giorgia Meloni: «Spara a Giorgia» (nella foto). Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni. I sei sono indagati per resistenza a pubblico ufficiale, uno di loro risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di coltello a serramanico.

La Digos indaga per identificare gli eventuali altri responsabili dei danneggiamenti e quelli delle scritte comparse sulle vetrine di supermercati e banche, in particolare della frase di minaccia alla premier. Gli investigatori hanno individuato una quarantina di manifestanti, molti di loro incappucciati, al centro dei disordini. Su tutti gli episodi la Procura è in attesa per oggi dell'informativa per aprire formalmente un'inchiesta.

Intanto gli organizzatori del corteo puntano il dito contro la polizia: «Ci ha provocato». Così, in una nota, Cub, SiCobas, Comunità palestinesi lombarde e Adl: al corteo c'è stata una «provocazione poliziesca che ha direttamente attaccato il corteo a suon di manganelli» e non «tafferugli tra polizia e dimostranti facinorosi». Ancora: «Senza nessun preavviso, secondo ordini dall'alto, la polizia massicciamente predisposta ha attaccato a manganellate il corteo a piazzale Baiamonti fermando casualmente qualche persona che transitava, tra cui alcuni minorenni (poi rilasciati in serata)». Gli organizzatori hanno convocato una conferenza stampa per domani in piazza Mercanti, dove spiegheranno di essere «preoccupati» per i cortei del 25 Aprile e del Primo maggio.

Nei confronti dei sei manifestanti denunciati la Questura ha disposto il divieto di accesso alle aree urbane

(Dacur). Inoltre a carico di tre di loro sono stati adottati provvedimenti di foglio di via da Milano e a uno, con precedenti di polizia per disordini durante un corteo per Alfredo Cospito, è stato notificato un avviso orale.