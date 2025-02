Apre oggi il primo store (al mondo) Amazon

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver provato le infinite sfaccettature del mercato virtuale si torna al punto di partenza, a vendere e comprare l'oggetto che si tocca. Non vi sono pentimenti di sorta, beninteso. È più un viaggio dell'eroe ove si sperimenta per crescere.

Così la globalissima Amazon decide di soddisfare «di più» la clientela locale. E sceglie Milano, cinque vetrine con ingresso in piazzale Cadorna numero 4, per presentare il suo primo negozio fisico. Il primo e l'unico al mondo. Che aprirà oggi. Di fonte la stazione, alle spalle il Castello Sforzesco, due passi più avanti il parco Sempione e la Triennale. Nella direzione opposta si apre la vecchia Milano, con le vie Meravigli, Magenta, il pavè e le pasticcerie. Non è un caso, nulla lo è. A cominciare dalla scelta merceologica: si tratta di parafarmacia specializzata in cosmetica. C'è tutto per la bellezza della pelle. Le linee complete dei marchi top, i più richiesti. Già, uno dei vantaggi di chiamarsi Amazon è anche quello di sapere cosa si acquista di più. E cosa si desidera provare sulla propria pelle. Non un cappotto ma un siero anti age.

Lo ha spiegato Giorgio Busnelli, vicepresidente categorie largo consumo di Amazon in Europa: «Cerchiamo di restare in ascolto dei clienti. Questo punto fisico nasce proprio guardando le interazioni online. E poiché i gusti dei clienti non sono così dissimili da Paese a Paese, abbiamo deciso di mettere a disposizione la stessa ampia selezione di prodotti, con i prezzi competitivi di Amazon, anche della clientela online di Spagna, Regno Unito, Francia, Germania oltre che del resto d'Italia». Però intanto il debutto è in Italia, al Nord, dove si è più propensi a sperimentare e si è attenti alla bellezza. «Abbiamo un'alta aspettativa nei confronti di questo store - ha ammesso il manager - Vero è che in questa posizione incontreremo anche il favore dei turisti, oltre che dei residenti».

Qual è il valore aggiunto di un negozio fisico? Lo scambio informazioni con i consulenti della parafarmacia, la richiesta di pareri guardandosi negli occhi. «Ma, nel 2025, anche l'apporto tecnologico, potremmo dire un arricchimento uomo-macchina perché mettiamo a disposizione della clientela una postazione Place&Learn dotata di display digitali interattivi. Appoggiando la confezione su un vassoio, in pochi secondi, si scopriranno gli ingredienti e come e quando usare il prodotto» ha chiarito Busnelli. Non è tutto. Lo store si apre sul derma-bar, un angolo dotato di lavandini per struccarsi e di uno specchio «magico» in grado di fotografare il viso di chi richiede una consulenza e che in pochi secondi restituisce una personale pagella del derma: quale età dimostra l'incarnato, come stiamo messi a rughe, borse sotto gli occhi, couperose e acne.

Che aggiungere? Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 e dalle 9 alle 19 il sabato e la domenica. È a tutti gli effetti una parafarmacia, quindi si possono acquistare i farmaci da banco senza la ricetta medica o gli integratori. E, non trovandoli, si possono ordinare, in puro stile Amazon

Gioia Locati