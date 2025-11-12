Arrivano Nek e Rocco Hunt. Riparte "The Voice senior"

C'è addirittura un ultra-novantenne che non teme di salire sul palco. Simbolo che la gioia di vivere non ha età e che non è mai tardi per seguire le proprie passioni. Il super nonno è uno dei concorrenti di The Voice Senior, il talent show di Raiuno che riparte venerdì e che va a caccia delle voci più belle tra chi ha superato i sessanta.

Fa il paio con The Voice Kids che andrà in onda più avanti. Padrona di casa, come sempre, Antonella Clerici (nella foto) che tra la cucina, i nonni e i bambini continua a divertirsi sempre a raccontare, attraverso ospiti e concorrenti, una parte del Paese. "Mi piace fare questo programma - spiega - perché unisce molti generi, dal people show al talent: mostra le persone che stanno dietro le voci, trasmette emozioni e anche sentimenti sinceri. E gli spettatori a casa lo sentono".

Novità di questa edizione sono i due nuovi coach: Nek, che ha dato grandi prove di conduzione televisiva nei programmi Rai ("Questi concorrenti - dice - ci trasmettono entusiasmo e determinazione") e Rocco Hunt. Il rapper campano formerà una coppia (anche come unica sedia girevole) con Clementino. "Abbiamo assoldato Rocco - scherza ma non troppo la Clerici - per cercare di tenere a bada Clementino, che non riesce a stare tranquillo". I due dovranno formulare giudizi unici, e se non saranno d'accordo, avrà la meglio il "senior": "Io sono fortunato - dice Rocco - perché alla mia prima esperienza ho accanto il mio maestro di musica e pure un esperto di The Voice, visto che ha già fatto undici edizioni".

Confermatissime, insieme ai tre, le coach-giudici Loredana Bertè e Arisa. La formula è sempre la stessa: sei puntate, si inizia con le "Blind Auditions", le "audizioni al buio" dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere.

Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. I 24 selezionati durante le "Blind" passeranno alla semifinale e solo 3 concorrenti per team accederanno alla finale dove sarà il pubblico, tramite il televoto, a decretare chi vincerà.