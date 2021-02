Per arrivare in vetta serve una (ex) toga

C'è uno tsunami che attraversa la classifica, uno tsunami nato nel mondo delle toghe e trasformatosi in un libro intervista. Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana (Rizzoli) di Alessandro Sallusti e Luca Palamara questa settimana arriva in prima posizione e lo fa con numeri da bestseller di una volta, stile Harry Potter per intenderci. Questa settimana il giornalista e l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati raggiungono quota 47mila ottocentoventitré copie. Un quantitativo incredibile per un libro che parla di toghe, correnti, storia della magistratura. Il fatto è spiegabile solo con il legame che in Italia si è creato tra magistratura e vicende politiche. Un legame iniziato con Mani pulite negli anni '90 e caratterizzato da una dinamica di commistione dei poteri che Palamara racconta dall'interno.

Abbastanza perché il volume annichilisca il secondo, seppur molto performante in termini di copie. Ironia della sorte si tratta sempre di un ex magistrato, Gianrico Carofiglio, che con La disciplina di Penelope (Mondadori) raggiunge le 19mila e rotte copie. Per altro anche la protagonista del romanzo è un ex pubblico ministero. In terza posizione recupera qualcosa la super star del 2020 Valérie Perrin che con Cambiare l'acqua ai fiori (e/o) raggiunge le 6mila duecentoventotto copie. Confermando la vocazione ad essere un long seller. Sempre buona la performance di Julia Quinn il cui Il duca e io. Serie Bridgerton (Mondadori) marcia oltre le 5mila e settecento copie. Merito della serie televisiva su Netflix che è una delle più guardate della stagione. Quindi in coda al magistrato che racconta la magistratura com'è e a quello che invece la romanza si piazzano due libri prettamente al femminile. Segnaliamo, in fine, che in decima posizione della Top ten resiste ancora Alessandro Barbero con Dante (Laterza). Bello che quest'anno il sommo poeta sia tornato nel cuore degli italiani.