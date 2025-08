Simona Cinà, la procura smentisce i genitori: "Ricostruzioni non vere". Giovedì l'autopsia

A seguito di informazioni che si sono succedute nelle ore immediatamente successive alla morte di Simona Cinà, pallavolista deceduta durante una festa di laurea a Bagheria, in provincia di Palermo, la procura di Termini Imerese ha voluto fare chiarezza stabilendo dei punti fermi che aiutano ad avere un quadro più completo della vicenda. " Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4.00: lo stesso si trovava esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante, e dotato di scarsa illuminazione, rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici ", si legge nel comunicato della procura.

" Per quanto sinora appreso, a seguito del rinvenimento, almeno due ragazzi si sono immediatamente tuffati nella piscina ed hanno recuperato il corpo della ventenne, praticando le manovre di rianimazione salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorritori ", prosegue la procura, ricostruendo quei momenti concitati. Segni del massaggio cardiaco sono stati trovati sul petto della vittima all'arrivo dei primi operatori del 118, che appena sul posto hanno " provato a rianimare la ragazza, purtroppo invano, non potendo fare altro che constatare il decesso della stessa alle ore 5.00 ". Da parte della procura, quindi, non ci sono conferme del fatto che la vittima sia stata trovate con il volto rivolto verso l'alto in una zona visibile della piscina. Inoltre, da parte della procura non ci sono state conferme nemmeno del fatto che siano state eliminate le bottiglie d'alcol: " Allo stato non vi sono elementi in ragione dei quali ipotizzare che taluno abbia alterato la zona dove sono accaduti i fatti, facendo scomparire oggetti: anche tale circostanza in ogni caso sarà oggetto di ulteriori approfondimenti ".