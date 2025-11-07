Arrivati da Gaza altri tre bimbi. Saranno curati in Lombardia

Sono due bimbe di 3 e 5 anni e un bimbo di 6 i piccoli pazienti palestinesi atterrati mercoledì sera a Linate, a bordo di un velivolo Boeing 767 dell'Aeronautica Militare proveniente da Eilat. Con loro le famiglie: in totale 17 persone, oltre a un altro bambino destinato all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Ad accoglierli sulla pista i team sanitari di AREU che hanno effettuato una prima valutazione clinica sottobordo e predisposto il trasferimento immediato verso gli ospedali più indicati per assicurare ai piccoli trattamenti tempestivi e mirati. Una bambina di 3 anni sarà curata per una cardiopatia all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'altra di 5 anni, con una ferita da esplosione, è stata accolta dall'Ospedale Buzzi di Milano, mentre il bambino di 6 anni è stato trasferito all'Ospedale del Ponte di Varese per il trattamento di una patologia addominale.

Con questo arrivo, salgono a 28 i bambini di Gaza presi in carico dalla Lombardia dall'inizio dell'anno, insieme a 86 familiari, grazie a un lavoro di rete che coinvolge la presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministeri della Difesa, Interno e Affari Esteri, la Protezione Civile, Regione Lombardia, Areu e le strutture ospedaliere regionali.

"Anche oggi la Lombardia - ha detto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - ha fatto la sua parte nell'accogliere tre piccoli pazienti provenienti da Gaza, garantendo cure immediate e specialistiche grazie al lavoro straordinario dei nostri sanitari e di Areu".