“Accendi la mente, usa le mani”, il premio di Motomorphosis per gli studenti più creativi

Rinnovato l'appuntamento dell'Associazione Culturale Motomorphosis, che al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, ha premiato gli studenti vincitori del concorso Accendi la mente, usa le mani, un concorso artistico organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, e sostenuto dai tanti partner di Motomorphosis.

Lo scopo del premio

L'obiettivo cardine del concorso è stato quello di diffondere e sviluppare nei giovani la cultura della sicurezza, dell’educazione e della convivenza, insieme al rispetto del prossimo nell'ambito della condivisione. I numerosi studenti delle scuole che hanno aderito al progetto, si sono infatti cimentati nella realizzazione una veste grafica della silhouette della moto, simbolo istituzionale di Motomorphosis e suo mezzo di comunicazione.

La cerimonia

Oltre al Fondatore e Presidente dell’Associazione Andrea C.C. Ducati e all’Assessore Tironi, anche Marco Giglio - Preside di BigRock Institute e Giorgio Caporaso - Vice Presidente di ADI Lombardia. Molto gradita la presenza di Matteo Bottino, Campione Europeo Motorally, che è intervenuto sensibilizzando con la sua esperienza sulle due ruote i giovani presenti, trasmettendo loro il senso di responsabilità verso il prossimo e verso sé stessi.

La premiazione è stata anche l'occasione per presentare la partnership tra Motomorphosis e BigRock, che prevede lo sviluppo in digitale dei progetti vincitori del concorso anche grazie alla sinergia tra l’Associazione e H-Farm, il più grande e importante polo di formazione in Europa, nato con lo scopo di divulgare la cultura dell'innovazione accompagnata da una forte responsabilità sociale, in piena sintonia con Motomorphosis e le sue aziende partner.

I vincitori

Premiati Cristiano Camossi della Scuola elementare Iqbal Masih di Bollate (MI), Febe Campeggi dell’Istituto Comprensivo Carducci di Gavirate (VA) e Alice Lana dell’ISIS Zenale e Butinone di Treviglio (BG), che hanno realizzato i migliori lavori. I vincitori hanno ricevuto 3 motoscrivania su cui dovranno riprodurre le loro idee creative, con l’aiuto di un tutor Motomorphosis, e ulteriori premi messi in palio dai partner dell’Associazione.

Le parole del Presidente sul progetto