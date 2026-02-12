ArteGenova, il '900 incontra il contemporaneo nella ventesima edizione della mostra mercato: da Warhol a Schifano, da De Pisis a Christo, da Cattelan ai liguri Campanella e Scanavino

Andy Warhol, Christo, Giorgio De Chirico, Mario Schifano, Lucio Fontana, Alighiero Boetti, Filippo de Pisis, Salvo (Salvatore Mangione), Paul Jenkins, Eugenio Carmi, Conrad Marca-Relli, Giuseppe Uncini, Paolo Canevari, Bertrozzi & Casoni, Luigi Ontani, Maurizio Cattelan, Paola Campanella: sono alcuni dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento e contemporanea le cui opere saranno presenti ad ArteGenova, la mostra mercato d’arte moderna e contemporanea che torna con la sua 20esima edizione nel quartiere fieristico genovese, al Padiglione Blu di Piazzale Kennedy, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026.

Sono 150 gli espositori già confermati per l’evento promosso come da tradizione da Nord Est Fair, leader nella realizzazione di fiere d’arte e antiquariato in diverse città italiane, equamente divisi tra importanti gallerie italiane e estere e il focus sul contemporaneo rappresentato dal Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.). Questa sezione, giunta alla tredicesima edizione, è dedicata all’arte accessibile dal valore inferiore ai 5.000 euro, le cui opere concorrono al premio speciale per la miglior opera, disposto da Banca Mediolanum che dal 2018 è sponsor di ArteGenova. L’appuntamento genovese avrà per corollario un calendario di performance, conferenze e incontri, mentre la vernice su invito si terrà giovedì 12 febbraio, ore 18.

«Ringraziamo la città di Genova, la Liguria e tutti i professionisti, i collezionisti e gli appassionati di arte che in questi due decenni hanno contribuito a rendere ArteGenova un appuntamento imprescindibile nel mercato dell’arte italiano e non solo – sottolinea Nicola Rossi, ideatore e organizzatore della manifestazione –. Speriamo che con questa edizione siano sempre di più i giovani ad avvicinarsi e ad appassionarsi alle differenti forme artistiche qui presenti». Spazio dunque ai linguaggi della scultura, della fotografia, fino all’arte digitale, accanto alla pittura, sempre più apprezzata dal mercato italiano con alcuni nomi presenti a Genova – De Chirico, Fontana e Salvo tra tutti – al top della classifica delle aste nel 2025.

Le proposte delle gallerie

Ecco di seguito alcune delle proposte delle gallerie che esporranno a ArteGenova

Tornabuoni Arte, di Firenze, porta in esposizione opere di Carla Accardi, Marina Aopollonio, Alberto Biasi, Alighiero Boetti, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Carlo Carrà, Felice Casorati, Filippo de Pisis, Piero Dorazio, Tano Festa, Giorgio De Chirico, Emilio Isgrò, Lucio Fontana, Marino Marini, Francesca Pasquali, Paolo Scheggi, Mario Schifano e Victor Vasarely.

Open Art di Prato espone Norman Bluhm, Renata Boero, Silvano Bozzolini, Eugenio Carmi, Walter Fusi, Nino Franchina, Quinto Ghermandi, Paul Jenkins, Jiri Kolar, Conrad Marca-Relli, Alvaro Monnini, Mario Nuti, Guido Pinzani, Bruno Querci, Francesco Somaini, Toti Scialoja, Mauro Staccioli.

Carla Accardi, Franco Angeli, Alighiero Boetti – con disegni e opere grafiche –, Christo, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Omar Galliani, Piero Gilardi, Luigi Ontani, Achille Perilli, Mimmo Rotella, Mario Schifano e Andy Warhol sono gli artisti presenti negli spazi della torinese Galleria Accademia.

La torinese HR Docks Gallery porta a ArteGenova "L'inganno delle forme. Ontani e Bertozzi & Casoni tra mito e materia", un intrigante dialogo immaginario e una riflessione sull'identità della ceramica nell'arte contemporanea, con un dialogo tra opere di Luigi Ontani e Bertozzi & Casoni.

Artemisia Fine Art di San Marino allestirà un focus su Filippo de Pisis, tra i maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del Novecento, a fianco di Alighiero Boetti, Massimo Campigli, Enrico Castellani, Giorgio de Chirico, Nicola De Maria, Lucio Fontana, Giorgio Morandi, Mimmo Paladino, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Emilio Vedova.

Per Art of this Century di Cremona la scelta è caduta su Giuseppe Santomaso, Getulio Alviani, Arnaldo Pomodoro, Dadamaino, Joe Tilson, Maurizio Cattelan, Emilio Scanavino, Gilberto Zorio, Michelangelo Pistoletto, Michele Zaza, Franz Kline, Alberto Biasi e Louise Nevelson.

La Galleria d’Arte La Tesoriera Torino metterà in mostra Umberto Bonetti, Xavier Bueno, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Felice Casorati, Michele Cascella, Ettore Fico, Tano Festa, Piero Gilardi, Renato Guttuso, Umberto Lilloni, Antonio Marasco, Giuseppe Migneco, Salvo (Salvatore Mangione), Aligi Sassu, Mario Schifano, Sibò e Mario Tozzi.

Si segnalano poi, tra le proposte della Galleria d’Arte 56 di Bologna, una Bagnante di Giorgio De Chirico risalente agli anni Cinquanta, un Vero Amore di Mario Schifano del 1979 portato dalla milanese Galleria Tonelli, le opere di Paolo Canevari proposte dalla bresciana E3 Arte Contemporanea.

Focus sull’arte ligure

L’associazione genovese Satura dedica uno spazio espositivo speciale alla pittrice genovese Paola Campanella (1930-2020). L’iniziativa si inserisce nel progetto di ricerca e valorizzazione promosso dalla Casa degli Artisti Liguri Contemporanei (CALC), volto a riportare l’attenzione su figure fondamentali dell’arte ligure del secondo Novecento. La mostra propone un dialogo tra le opere di Campanella e una selezione di lavori di figure chiave dell’arte ligure, come Claudio Costa, Plinio Mesciulam ed Emilio Scanavino, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per riscoprire una stagione artistica di grande intensità, spesso trascurata dalla storiografia recente.

Biglietti e orari

ArteGenova apre da venerdì 13 a domenica 15 febbraio dalle ore 10 alle ore 20. Il biglietto intero è di 12 euro (ridotto 8 euro), ma fino al giorno 12 febbraio online costerà 10 euro + diritti di prevendita. L’ingresso è gratuito fino ai 12 anni di età, per le scolaresche e gli accompagnatori accompagnatore.

Hanno diritto all’ingresso ridotto i soci Fai e i possessori di Feltrinelli Card, presentando alle casse una tessera valida dell’anno in corso. È prevista una formula ad abbonamento di 3 giorni (18 euro) per un accesso giornaliero. Ingresso da piazzale Kennedy con parcheggio gratuito.