A Bologna la festa dell’arte

Da oggi fino a domenica il collezionismo italiano d’arte si riunisce a Bologna per la storica kermesse di Artefiera giunta alla 48ª edizione . Tante gallerie, quasi 180 tra arte moderna e contemporanea , portano anche quest’anno fino a domenica gli artisti di punta e i nuovi talenti della scena dell’arte. Il direttore Simone Menegoi, giunto al suo settimo e ultimo mandato, esprime soddisfazione per una manifestazione che già nella sera della Preview ha visto affluire ad Artefiera migliaia di visitatori: tanti semplici appassionati, ma tanti veri collezionisti in cerca di un’opera da acquistare per rimpolpare la propria collezione.

E qui a Bologna ce n’è davvero per tutti i gusti, per tutti i palati e per tutte le tasche: dai tagli di Fontana ai disegni su carta di Barbara De Vivi, dunque opere da quasi un milione di euro fino a quelle da poche migliaia. Nei padiglioni 25 e 26 della fiera , immancabili le presenze dei maggiori galleristi italiani presenti sul mercato nei vari segmenti, vale a dire Liarumma, Raffaella Cortese, Tornabuoni, Poggiali, Noero, Mazzoli e tanti altri grandi e medi espositori in grado di soddisfare le richieste del collezionismo di tutte le fasce.

Alla Main Section, suddivisa come sempre fra arte storicizzata e contemporaneo, si affiancano quattro

sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento, Multipli, Pittura XXI e la novità del 2025, Prospettiva, dedicata a intercettare gli artisti emergenti, siano essi rappresentati da gallerie giovani o affermate.