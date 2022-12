Botticelli alla Torre PwC, un capolavoro per la festa di Sant’Ambrogio

La Torre PwC, (il Curvo), un vero capolavoro di architettura, disegnata dall’americano Daniel Libeskind, con i suoi 175 metri di altezza, fa parte dell’intervento di riqualificazione della storica Fiera Campionaria, City Life. Trentuno piani sormontati dalla caratteristica corona, il volume appena inclinato in avanti si ispira al movimento della Pietà Rondanini di Michelangelo e si porge verso le altre due torri della piazza.

L’organizzazione della Torre e l’Accademia Carrara, con la sua raccolta d’arte di importanti opere dal Quattrocento all’Ottocento, danno vita all’iniziatica culturale “Sguardi dalla Torre-Botticelli”, un’opera d’arte architettonica che accoglie un’opera del Rinascimento italiano.

Questa prima è il “Ritratto di Giuliano De’ Medici”, del fiorentino Sandro Botticelli, ambientata all’ultimo piano della Torre, dove è possibile ammirarla anche nelle nuove giornate di apertura, 7 e 8 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle 19.30; le visite si prenotano gratuitamente tramite TicketOne (sponsor tecnico del progetto), comunque è necessario presentarsi all’ingresso 15 minuti prima dell’orario fissato.

"Investire in cultura significa partecipare in maniera attiva alla crescita socio-culturale del Paese", commenta Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia. "Grazie alla collaborazione con Accademia Carrara di Bergamo, abbiamo colto la straordinaria opportunità di ospitare un’importante opera del Rinascimento italiano nella Torre PwC, che è anch'essa un'opera d'arte, nuova protagonista dello skyline di Milano. Apriamo quindi le nostre porte a tutti coloro che desiderino vivere un'esperienza unica che leghi la fruizione dell'opera alla possibilità di vedere Milano da una prospettiva non consueta. Anche questa iniziativa rappresenta appieno la nostra visione basata sulla centralità delle persone e sull’importanza di restituire valore alle comunità in cui operiamo, mettendo in campo risorse e competenze che da sempre caratterizzano il nostro lavoro".

La visita ha inizio nella parte più bassa della Piazza Tre Torri, dove sculture LED disegnate da Daniel Libeskind ospitano in formato digitale 25 opere della collezione dell’Accademia Carrara, tra le quali, opere di Raffaello, Giovanni Bellini, Tiziano, Lorenzo Lotto, Sofonisba Anguissola, Giovan Battista Moroni, Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Velocissimi ascensori conducono in pochi secondi i visitatori al 27° piano, dove, prima della visita al Botticelli, potranno scoprire gli elementi architettonici della Torre attraverso un nucleo di interessantissimi bozzetti e disegni progettuali. Inoltre uno spazio dedicato a un breve percorso di video e foto storiche sulla storia del design e della città di Milano dagli anni Cinquanta ad oggi, in collaborazione con MIC Cineteca Milano e Fondazione Fiera.

Un capolavoro di Botticelli, allestito in cima a una torre progettata da Libeskind, le cui linee sono ispirate alla Pietà Rondanini", afferma Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. "Un corto circuito artistico che permetterà al pubblico non solo di ammirare un'opera straordinaria - orosegue - ma anche di riflettere sulle connessioni tra arte e architettura, così strette nella nostra città. Un progetto che esprime molto bene la tendenza alla collaborazione sempre più forte tra le istituzioni pubbliche e il mondo del privato con l’obiettivo comune di accrescere le occasioni di conoscenza della nostra comunità".

L’allestimento è stato curato da Mauro Piantelli per De8_Architetti, che ha previsto anche una serie di apparati didattici per approfondimenti sull’opera, sull’autore, sul periodo storico e la città di Milano. Attraverso un QR code il pubblico può accedere a un’audio-guida gratuita.

Il dipinto è dell’eccellente ritrattista Sandro Botticelli, autore anche delle bellissime tele “Nascita di Venere” e “Primavera”, custodite agli Uffizi di Firenze. Il ritratto del figlio di Cosimo il Vecchio e fratello di Lorenzo il Magnifico è un dipinto a tempera su tavola, di cm. 54x36, eseguito tra il 1478 e il 1480, quasi a mezzo busto e di profilo, elegante nel suo vestito color rosso, lo sguardo basso e assorto, la bocca serrata in un’espressione contrisa, la scura capigliatura in contrasto sulla finestra aperta al cielo.

“La partecipazione di PwC Italia alla vita di Accademia Carrara è molto importante- commenta M. Cristina Rodeschini, direttrice di Accademia Carrara. "A museo temporaneamente chiuso per i lavori di rinnovamento, l'esposizione di un capolavoro della Carrara nel grattacielo progettato da Daniel Libeskind a Milano, propone un connubio di eccellenze, tra pittura e architettura. Il ritratto di Giuliano de’ Medici di Botticelli è un’icona del Rinascimento fiorentino e del celebre casato che negli anni della loro supremazia promossero la cultura come pochi altri in Europa. L’arte nei suoi momenti più fulgidi ha saputo coniugare bellezza e lungimiranza, in una sapiente e colta interpretazione della società".

PwC Italia è un'organizzazione con sedi in 24 città e il lavoro di oltre 7.000 professionisti per garantire alle imprese servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza. Impegnata a ridurre le emissioni di CO2 e contribuire allo sviluppo di politiche pubbliche.

Nel 2022 entra come socio co-fondatore nella governance della Fondazione Accademia Carrara, costituita nel 2015, contribuendo così attivamente alla vita del museo, custode di importanti opere di esponenti della storia dell’arte di cinque secoli: Pisanello, Mantegna, Giovanni Bellini, Botticelli, Raffaello, Tiziano, Tiepolo, Canaletto, Hayez e molti altri. Insieme per proporre iniziative di arricchimento culturale della città di Bergamo che, unitamente a Brescia, sarà capitale italiana della Cultura 2023.