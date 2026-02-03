Caruso: "Dentro l'Adi design museum, un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti"

Un museo dedicato a Gio Ponti (nella foto) all'interno dell'Adi Design Museum entro fine 2026. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione di «IN-PLAY», la mostra inserita nel programma dell'Olimpiade Culturale di Fondazione Milano-Cortina 2026. «L'assessorato alla Cultura ha spiegato ritiene strategico sostenere, proprio a Milano, la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti. Un'iniziativa nata grazie a un accordo tra Regione e Adi: un modello virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio della cultura».

Aggiungendo che il luogo non sarà solo uno spazio espositivo, ma «un punto di riferimento permanente per comprendere l'eredità culturale di una figura storica unica, capace di unire l'identità del design italiano a una visione internazionale» E che «nei giorni in cui il Paese sarà vetrina per il mondo grazie alle Olimpiadi, poter annunciare un museo dedicato a un grande lombardo, protagonista del design, dell'architettura del Novecento e del fare italiano assume un significato ancora più forte». Ricordando che proprio Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, è tra le sue opere più universalmente riconosciute.