Casa Papanice, un libro sull'opera dell'archistar Portoghesi

Si terrà alla Camera dei Deputati la presentazione del libro autobiografico Casa Papanice di Edmondo Papanice, esperto di relazioni internazionali e vincitore di premi in ambito sociale e culturale.

Nel corso dell'evento, promosso dall’Associazione HALP, l'autore dialogherà con il deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio, con il monsignor Jean Marie Gervais, presidente dell'associazione Tota Pulchra e con il regista Sergio Martino presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina alle ore 17 di giovedì 26 settembre. Papanice ripercorre la sua storia di unico sopravvissuto ai bombardamenti che colpirono il quartiere in cui viveva nella periferia di Beirut durante la guerra. Edmondo viene adottato dall’imprenditore tarantino Pasquale Papanice grazie all’interessamento del monsignore libanese Edmond Farhat, uno dei più importanti diplomatici della Santa Sede. Suo padre adottivo, nel 1967 aveva commissiona all'archistar Paolo Portoghesi la costruzione di Casa Papanice che è universalmente riconosciuta come un'icona nella storia dell’architettura, cinema e cultura italiana.