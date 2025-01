I capolavori di Brafa, la fiera d’arte più longeva d’Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Compie settant’anni Brafa la più longeva fiera d’Arte antica, moderna e contemporanea d’Europa che si apre al pubblico domenica all’’Expo di Beuxelles. In questi giorni di anteprima sono presenti i maggiori collezionisti d’Europa fra cui molti direttori di musei che avranno il privilegio di opzionare e di acquistare in anteprima le opere in mostra , tra cui molti capolavori . Da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio, gli spazi di Brussels Expo ospitano 130 gallerie provenienti da ogni parte del mondo, con un’attenzione particolare all’antiquariato da cui la manifestazione trae origine nel lontano 1965 sotto il nome di Foires des Antiquaires.

L’edizione di quest’anno, che vede la neopresidenza di Klaas Muller, vede come da tradizione la mostra di una guest star dell’arte contemporanea che caratterizza gli spazi con opere scenografiche e, in questo caso, monumentali. L’artista è la portoghese Joana Vasconcelos, famosa per le sue sculture “immersive” per le quali fa uso di materiali più disparati, dalla ceramica al metallo, dai ready made ai tessuti; in quest’occasione espone due Valchirie, sculture ispirate alle figure femminili della mitologia nordica.

A dominare la scena della più antica settimana dell’arte sono gli stand delle gallerie internazionali, tra cui figurano dodici presenze italiane, con una ricca ed eterogenea esposizione di dipinti, sculture, gioielli e oggetti di design, tra cui molti capolavori.

Tra le rarità in mostra spicca una tiara realizzata a Parigi nel 1909 dalla Maison Chaumet per le nozze della figlia del conte e della contessa de Heeren, primo esempio di gioiello caratterizzato dall’estetica che avrebbe definito lo stile Art Déco, arricchito da una serie di motivi greci arrotondati con ben 2096 diamanti montati in platino e oro. Ma non mancano veri e propri memorabilia come il fossile di una femmina di Ittiosauro risalente a 180 milioni di anni fa, incinta dei suoi piccoli.