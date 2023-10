Lucca Comics & Games, 12 eventi da non perdere nella festa del fumetto più famosa d'Italia

Come ogni anno, la città di Lucca ospita una tra le manifestazioni più importanti e ambite del territorio Italiano. Il Lucca Comics & Games è la kermesse pop (e nerd) che unisce e celebra tutta quello che riguarda i fumetti ma anche il mondo del cinema, concerti e molto altro ancora. L’edizione del 2023, che inizia il primo novembre per terminare il 5, prima ancora della sua cerimonia inaugurale, è stata travolta da una notizia che ha creato un bel po' di malumori tra i frequentatori. Zerocalcare non sarà presente alla kermesse – come lui stesso ha annunciato in un post sui social - perché il festival dei fumetti è patrocinato (tra l’altro) dall’ambasciata israeliana e il fumettista romano ha deciso di prendere una posizione in merito. Nonostante la sua defezione, ci sono comunque tanti eventi che animeranno l’edizione che è ai nastri di partenza. Per voi abbiamo selezionato 12 appuntamenti da non perdere, divisi tra incontri, mostre, firmacopie, concerti e anteprime cinematografiche.

L’anteprima di "Diabolik chi sei?"

Per festeggiare l’arrivo nelle sale del terzo capitolo dedicato al mito (ancora vivente) di Diabolik, venerdì 3 novembre alle ore 20:00 al cinema Astra è stata organizzata l’anteprima (con carpet) del nuovo film della saga. I Manetti Bros., ospiti d’eccezione, dopo la proiezione del film racconteranno le curiosità e i dietro le quinte sulla serie dei film dedicati al personaggio creato dalle sorelle Giussani. L’incontro è moderato Roberto Recchioni.

Frank Miller e la proiezione speciale di "300"

In un festival dei fumetti non poteva mancare il celebre Frank Miller. L'autore sarà ospite allo stand Star Comics dal 2 al 4 novembre per un incontro con i fan. Ma non è tutto. Sarà presente anche sabato alle ore 20 al Cinema Astra per una proiezione speciale del film 300 a cui seguirà un dibatto con il pubblico, moderato da Andrea Bedeschi. L’evento è a ingresso libero con biglietto o abbonamento valido e fino a esaurimento posti.

"Noi siamo leggenda", la nuova fiction Rai

La nuova serie tv di Rai che arriva in tv dal prossimo 15 novembre viene presentata in anteprima al Lucca Comics & Games. Un progetto molto ambizioso nato sulla scia di Mare Fuori. È un teen drama a tinte fantasy che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri. Domenica 5 novembre alle 16.30 al Teatro del Giglio di Lucca ci sarà la proiezione del primo episodio con la partecipazione di alcuni dei protagonisti.

Arriva anche la "Fantaghirò Celebration"

È stata una delle fiction fiabesche più amate degli anni ’90 e ora il personaggio di Fantaghirò arriva alla Kermesse di Lucca. Mediaset Infinity per l’occasione crea un imperdibile evento, dal titolo "Fantaghirò – celebrazione di un cult italiano", evento speciale per tutti i fan della miniserie cult. Si ripercorriamo i momenti più iconici del fenomeno fantasy della televisione italiana. Appuntamento per il 3 novembre, dalle ore 14:30, presso l’auditorium del Suffragio.

Il ritorno di "Creamy" e di Cristina D’Avena

Il Lucca Comics & Games non solo eventi e incontri ma anche concerti. E quello del 4 novembre è imperdibile. Dalle 21:30, sul palco della LC&G Music Tent, Cristina D'Avena sarà la protagonista di "Sognando Creamy". Si tratta di un concerto unico e inedito che farà entrare il pubblico nel mondo di Creamy – manga giapponese degli anni ’80 diventato poi un cartone di successo -, dando agio di (ri)ascoltare le canzoni del celebre anime.

La parata per i 15 anni di "Merlin"

La serie storica della BBC oggi è in streaming su Paramount+. Amata dal pubblico giovane, viene festeggiata in vista del suo 15esimo anniversario grazie al Merlin Italian Cosplay & GdR Community. Alle 12:00 di mercoledì 1 novembre dal Baluardo San Donato partirà la parata del gruppo, alla quale parteciperanno anche cosplayer esterni.

Una mostra dedicata a Doctor Who

Solo pochi giorni fa è stato condiviso il trailer dello speciale per i 60 anni del Doctor Who. A Lucca ci sarà una mostra in suo onore. Dal 5 novembre è aperta al pubblico presso il Giardino degli Osservanti.

Il "nuovo" Dylan Dog e il compleanno di Tex

Vero orgoglio italiano, il mitico Dylan Dog e il celebre Tex non potevano mancare durante la kermesse dei fumetti. Il primo, sabato 4 novembre, sarà il protagonista di un panel in cui verranno presentate tutte le novità dei progetti futuri sotto la guida del nuovo curatore. Di venerdì, Giorgio Giusfredi, Claudio Villa, Fabio Civitelli e Alessandro Piccinelli raccontano Tex e i suoi 75 anni, senza dimenticare le novità in arrivo e uno sguardo al futuro.

Realtà virtuale e… salute mentale

E poi sguardo alle nuove tecnologie, come la Realtà virtuale. Durante tutta la durata del festival, tra i padiglioni di Lucca, verrà presentato uno studio all’avanguardia che si pone l’obbiettivo di rivoluzionare l'approccio all'educazione unita alla salute mentale. L’unione dei benefici del videogioco e della realtà virtuale permette – secondo la ricerca - di vivere un’esperienze trasformativa nel campo della salute mentale legate alla prevenzione, valutazione e trattamento di disturbi psicologici e psicopatologici.

Incontro con il papà di Papepron de Paperoni

Il 4 novembre, presso il Palazzo Ducale, il pubblico avrà la possibilità di conoscere Don Rosa. Lui è il cartoonist italo-americano famoso in tutto il mondo per aver narrato le storie della famiglia dei Paperi più celebre di sempre. In questo panel si racconta dagli esordi fino alla Saga di Paperon De' Paperoni.

Quel mito di Milo Manara

Un altro evento da non perdere è il panel dedicato a Milo Manara che si svolgerà il 2 novembre presso la chiesa San Giovanni. Moderato da Agnese Pini e con la presenza del celebre fumettista, l’incontro vuole essere un modo per fotografare una vita di successi senza dimenticare i progetti futuri di un personaggio molto amato nel mondo nerd.

E gli immancabili firmacopie

Tra gli stand ci saranno molti firmacopie. Elencarli tutti è impossibile. Due, secondo il nostro parere, meritano l’attenzione. Quello con la scrittrice francese Camille Monceaux, previsto il primo novembre, per autografare il suo libro presso lo stand di L'ippocampo editore; e poi grande attenzione per l’incontro con James Dashner, autore di The Maze Runner, che è a Lucca per presentare in anteprima il suo nuovo romanzo. Sarà allo stand Fanucci il 2 e 3 novembre.