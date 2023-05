A Milano la mostra interattiva “MoRe – Museum of Restrictions”

La spettacolare e singolare mostra “MoRe – Museum of Restrictions” è aperta mercoledì 3 dalle 14.30 alle 19 e da giovedì 4 a domenica 7 maggio 2023, dalle ore 10 alle 20, ingresso gratuito, in via Sirtori 26, presso Casa Nervesa, nella centralissima zona Porta Venezia di Milano, vicino ai Caselli Daziari di Porta Venezia, al prestigioso Corso dove si affacciano Palazzi storici e ai Giardini Indro Montanelli con il Civico planetario e il Museo Civico di Storia Naturale.

Questa iniziativa di Napisan in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano evidenzia l’importanza del gesto del toccare nella vita di tutti i giorni, ma anche la necessità di far diventare abitudine i gesti di igiene personale, nei comportamenti e nei rapporti della quotidianità; dopo un periodo di restrizioni dovute alla pandemia che ci hanno portato, per ragioni sanitarie, a dover rinunciare a salutare con un semplice abbraccio, un bacio o una stretta di mano, a non poter spostarsi liberamente, ad andare a scuola, fare sport, incontrarsi.

La mostra interattiva è suddivisa in due parti, una esperienza artistica dove i visitatori ne fanno parte e scopriranno le umane sensazioni nelle normali abitudini e il valore di ogni contatto, una esperienza scientifica ed educativa per adulti e bambini che, partendo dai propri ricordi e attraverso la libertà del toccare, offre la scoperta del gesto e di quanto questo sia importante nella vita quotidiana, della necessità di proteggere con corretti e consapevoli comportamenti la salute di tutti.

Il percorso artistico di “More – Museum of Restrictions” si inserisce nel progetto di Napisan, riferimento in Italia per l’Igiene da più di cinquant’anni, “Igiene Insieme”, del 2020, realizzato con l’Università Vita-Salute San Raffaele, la BVA Nudge Consulting di Doxa e La Fabbrica, nato per supportare il mondo della scuola nell’educare i giovani, insieme alle famiglie e agli educatori, sul tema dell’igiene e delle abitudini nella quotidianità e nei rapporti, distribuendo materiale didattico-informativo e kit dedicati a oltre 1810 scuole in tutta la Lombardia e 13.000 in tutta Italia.

MoRE. a Museum of refused and unrealised art projects è un museo virtuale, un archivio di materiali e progetti in formato digitale che raccoglie, conserva ed espone online progetti di artisti internazionali del XX e XXI secolo che per vari motivi non sono stati mai realizzati. Documenti, materiali e la scheda realizzata dal curatore garantiscono la valorizzazione e potenziano lo studio di tutti gli interessati, anche con articoli, pubblicazioni e seminari e utilizzando le potenzialità del web.

Ad iniziali opening virtuali ha affiancato l’attività di mostre, incontri e giornate di studio sui temi del museo digitale e del progetto artistico non realizzato. Proprio nel gennaio 2021, a seguito della pandemia e dell’isolamento che ha modificato la trasmissione dell’arte e della cultura, ma anche le possibilità di realizzazione, si sono svolte tre giornate di lavoro, con la presenza di oltre trenta studiosi e curatori impegnati in conferenze, dialoghi e interviste sui seguenti temi che indagano sulle prospettive e sul futuro dei musei, “Il progetto artistico non realizzato”, “Il non realizzato tra museo e archivio”, “Le istituzioni culturali e il digitale”.