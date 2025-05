Morto Sebastião Salgado. Il celebre fotografo brasiliano aveva 81 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

l fotografo e ambientalista brasiliano Sebastião Salgado, noto per le sue pluripremiate immagini di natura e umanità, è morto all'età di 81 anni. Noto per il suo lavoro documentaristico e per il suo caratteristico stile visivo in bianco e nero, ha ricevuto praticamente tutti i principali premi fotografici al mondo. L'Instituto Terra, fondato da lui e dalla moglie, ha confermato la notizia, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Salgado o sul luogo in cui è avvenuta.

La sua vita

Nato ad Aimorés (Minas Gerais) l'8 febbraio 1944, terminati gli studi di economia e statistica in Brasile, dopo aver lavorato per un breve periodo nella pubblica amministrazione e per conto della International Coffee Organization, nel 1973 Salgado ha intrapreso la carriera di fotografo, collaborando dapprima con l'agenzia Gamma e, dal 1979, con la Magnum.

La sua carriera

" Sebastião era più di uno dei migliori fotografi del nostro tempo ", ha dichiarato l'Instituto Terra in un comunicato. " Il suo obiettivo ha rivelato il mondo e le sue contraddizioni; la sua vita ha portato con sé il potere di un'azione trasformativa ". La vita e il lavoro di Salgado sono stati ritratti nel documentario "Il sale della terra" (2014), co-diretto da Wim Wenders e dal figlio Juliano Ribeiro Salgado. Salgado ha vissuto a Parigi per molti anni e ha iniziato a dedicarsi completamente alla fotografia nel 1973, anni dopo la laurea in economia.

I grandi riconoscimenti

Ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il premio Eugene W. Smith per la fotografia umanitaria (1982), il premio Erich Salomon (1988), il premio Oskar Barnack (1985 e 1992), la medaglia d'oro della Royal Photographic Society of Great Britain di Bath (1994). I suoi lavori, oggetto di mostre e pubblicazioni - a partire da 'Sahel: l'homme en detressè (1986), reportage sugli effetti devastanti della siccità, 'Other Americas' (1986), 'An uncertain gracè (1990), fino ai più recenti 'Workers' (1993), grande affresco sul lavoro umano, e 'Terrà (1997), dedicato al movimento brasiliano dei braccianti Sem Terra -, denunciano il divario crescente tra paesi ricchi e paesi poveri, fornendo un quadro dell'universo di sofferenza in cui si muove gran parte della popolazione mondiale.

Il suo stile

È caratterizzato da immagini in bianco e nero, tonalità intense e scenari carichi di emozione. Le comunità povere erano tra i suoi principali interessi.

Tra i suoi lavori principali ci sono le recenti serie "Amazonia", "Workers", che mostra il lavoro manuale in tutto il mondo, e "Exodus" (noto anche come "Migrations" o "Sahel") che documenta le persone in transito, tra cui rifugiati e abitanti delle baraccopoli. Salgado e sua moglie,, hanno fondato Amazonas Images, un'agenzia che si occupa esclusivamente del suo lavoro.