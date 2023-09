"NFT Fest Lugano 2023", Lapo Fatai tra gli artisti emergenti in mostra a Villa Ciani

L'arte è una cassaforte di investimento importate e non ha mai smesso di evolversi e di crescere. Oggi, la street art occupa un ruolo di rilievo nel panorama artistico mondiale e quegli esponenti che dimostrano davvero talento, tenacia e un quid in più riescono a imporsi come nuove proposte. Tra loro, ormai affermato a livello mondiale, c'è Lapo Fatai, autore di numerose opere di street art e digitali, che ora è pronto a una ulteriore evoluzione del suo lavoro nell'ambito dell'arte contemporanea.

Dopo il successo dei suoi "Cryptopuppets", una serie di avatar digitali NFT, ossia pezzi unici virtuali che hanno catturato l'attenzione del mondo dell'arte e della blockchain, Fatai sarà uno degli artisti che esporranno esporre le proprie opere a Lugano, in occasione del "NFT Fest Lugano 2023" in programma dall'8 all'11 settembre presso Villa Ciani, spazio espositivo di gran prestigio della città svizzera. La manifestazione si propone di richiamare appassionati, esperti o anche neofiti, che vogliano scoprire e conoscere l'affascinante arte NFT ma anche tradizionale alla ricerca di nuovi talenti. Nel novero degli artisti chiamati a esporre, il nome di Lapo Fatai è uno dei più attesti proprio per la sua visione così originale e diversa dell'arte.

Come tanti giovani, Fatai ha iniziato con street artisti a Milano. Bomboletta in mano, tanta passione e creatività sono stati il motore che gli ha fatto muovere i primi passi nel mondo dell'arte "giovane". Ha saputo distinguersi dalla massa e questo l'ha portato a stringere importanti collaborazioni con brandi e multinazionali importanti ma anche a realizzare progetti iconici, come il murales commemorativo per "Striscia la Notizia".

Il talento non gli manca e lo ha sempre dimostrato ma è stata l'arte virtuale a dare una vera svolta alla sua carriera. I suoi "Cryptopuppets" sono diventati oggetti cult, da collezione per gli appassionati, tra i più richiesti del mercato NFT a livello internazionale. Il debutto ufficiale dei "Cryptopuppets" è previsto per il 22 febbraio 2024 sul sito dedicato e poi avverrà il trasferimento sulla piattaforma di OpenSea, una delle principali destinazioni per gli amanti degli NFT.