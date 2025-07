A Padova torna il Festival della Consapevolezza

Padova, anche quest'anno, è pronta a ospitare il Festival della Consapevolezza, in programma il 20 e il 21 settembre. L'evento, giunto ormai alla quarta edizione, gode del supporto dell’Unione Buddhista Italiana (UBI), main sponsor dell’iniziativa, e della collaborazione dell'assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Il tutto si svolge negli splendidi scenari del Palazzo della Ragione, il teatro Verdi, il centro culturale San Gaetano e la Loggia della Gran Guardia.

Il tema scelto per quest'anno è l'intelligenza spirituale: un viaggio dedicato all'esplorazione della dimensione più profonda dell'essere umano, la capacità di connettersi con il senso ultimo dell'esistenza integrando mente, cuore e anima. Un incrocio tra arte, scienza e spiritualità: un invito concreto a coltivare consapevolezza e presenza in un mondo sempre più frenetico e superficiale. Tra talk, workshop, meditazioni guidate, incontri con gli autori e una grande serata evento finale, il Festival godrà della partecipazione di importanti ospiti tra cui Marco Guzzi, poeta e filosofo, già voce culturale della Rai e fondatore dei gruppi Darsi Pace, percorsi dedicati alla trasformazione interiore. Ma non solo. All'evento parteciperanno anche Lama Michel Rinpoche, maestro buddhista riconosciuto a livello internazionale, Bernard Rouch, ricercatore spirituale di formazione scientifica e formatore, il giornalista ed ex presidente Rai Marcello Foa. Organizzatore del Festival è produttore televisivo, documentarista e ricercatore spirituale Andrea Salvetti. In programma anche l'intervento di Franco Prodi, meteorologo italiano di fama internazionale per i suoi studi innovativi sul clima e la natura.

I talk evolutivi, condotti dalla scrittrice e giornalista Michaela K. Bellisario, vedranno la partecipazione del medico e neuro-endocrinologo Giovanni Frajese, della pianista di fama internazionale Gloria Campaner, del Maestro Zen Tetsugen Serra e dello chef vegano Simone Salvini.

La meditazione guidata sarà affidata al presidente dell'Unione Buddhista Italiana Filippo Scianna e alla scrittrice Selene Calloni Williams e, come da tradizione, si svolgerà nella splendida cornice del Palazzo della Ragione, mentre i workshop saranno condotti da Shivani Lucki, Tiziana Fantuz e dal Maestro Zen Tetsugen Serra.