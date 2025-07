Roberta Bianchi, la signora delle bollicine

Nel cuore verde della Lombardia, tra le dolci colline della Franciacorta, si trova un luogo dove storia, passione e visione si incontrano: è Villa Franciacorta, azienda vitivinicola guidata oggi da Roberta Bianchi, imprenditrice dal carattere deciso e dall’anima profondamente legata alla terra. Roberta non solo porta avanti con orgoglio l’eredità lasciata dal padre Franco, lungimirante imprenditore innamorato della natura e di queste colline, ma ha saputo imprimere un’impronta moderna e sostenibile all’azienda, facendone un punto di riferimento nel panorama enologico italiano e internazionale.

Villa Franciacorta nasce da un’idea pionieristica del padre di Roberta, Franco Bianchi, che nei primi anni Settanta comprese il potenziale di una zona ancora poco conosciuta ma straordinariamente vocata alla produzione di spumanti Metodo Classico. Fu tra i primi a credere nel progetto Franciacorta, trasformando un antico borgo medievale nella sede di una cantina che coniuga tradizione, innovazione e bellezza. Oggi, sotto la guida di Roberta, Villa Franciacorta è diventata un esempio virtuoso di azienda agricola completamente sostenibile, dove ogni passaggio della produzione è curato nei minimi dettagli: dalle vigne coltivate secondo i principi della viticoltura biologica, all’utilizzo di energie rinnovabili, fino al packaging eco-friendly.

Il territorio della Franciacorta, situato tra Brescia e il lago d’Iseo, è un mosaico di paesaggi incantevoli, borghi storici e colline disegnate da filari ordinati. La zona gode di un microclima ideale, grazie alla vicinanza del lago e alle escursioni termiche, che favoriscono la maturazione delle uve Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco. Villa Franciacorta è immersa in questo contesto, e ne è parte integrante. Le sue vigne si estendono su 100 ettari di colline moreniche, coltivate con dedizione e rispetto per l’ambiente. La produzione è interamente ottenuta da uve di proprietà, garantendo così il massimo controllo sulla qualità. Ma Villa Franciacorta non è solo un’azienda vitivinicola: è anche un’esperienza da vivere. Negli ultimi anni, Roberta Bianchi ha investito molto nell’accoglienza, trasformando l’antico borgo in una vera e propria destinazione di charme per gli amanti del vino e della bellezza.

Il turismo enologico ha trovato qui una delle sue massime espressioni. Ogni anno, centinaia di turisti – soprattutto provenienti da Svizzera, Germania, Austria e Paesi Bassi – scelgono Villa Franciacorta per una vacanza diversa, fatta di degustazioni guidate, passeggiate nei vigneti, visite in cantina, cene gourmet e momenti di relax tra arte e natura. Il borgo, finemente restaurato, ospita suite eleganti, spazi per eventi, una bottaia scenografica e ambienti che raccontano secoli di storia. L’atmosfera è autentica e raffinata, perfetta per chi cerca un’esperienza immersiva, lontano dalle mete turistiche di massa.

Con la sua guida appassionata, Roberta Bianchi ha trasformato Villa Franciacorta in un simbolo della nuova enologia italiana: attenta all’ambiente, radicata nel territorio, ma con una visione internazionale.

La sua sfida quotidiana è mantenere intatta l’identità dell’azienda, innovando con equilibrio e rispetto. “Produrre vino significa raccontare una storia che parte dalla terra – ama ripetere Roberta –. Una storia che parla di famiglia, di passione, e di un sogno che continua a crescere.”