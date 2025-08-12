Trovato nella notte il corpo del bimbo di 6 anni sparito in spiaggia: "Era poco lontano da riva"

Sono purtroppo finite nel peggiore dei modi le ricerche del piccolo Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni di cui non si avevano più notizie da ieri. È stato ritrovato alle 3 del mattino dai sommozzatori poco distante dal luogo in cui era scomparso, a 100 metri dalla riva. Era nei pressi del frangiflutti, in una zona dove l'acqua raggiunge i due metri di profondità.

Il dispiegamento di forze per ritrovarlo è stato massiccio, tutti hanno dato il proprio contributo: la Guardia Costiera ha inviato una motovedetta, la Cp833, oltre a due gommoni, Gc187 e Gc111 e diverse pattuglie via terra, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco hanno impiegato tre elicotteri e a questi si sono aggiunti anche un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco e un aereo “Manta” ATR-42 della Guardia Costiera. Ma sono soprattutto i bagnanti e le persone comuni ad aver commosso l'Italia per il proprio impegno nella ricerca del piccolo Carlo. Fin dai primi momenti sono state organizzate delle catene umane a rastrelliera per scandagliare i tratti di mare più vicini alla riva nella speranza che potesse trovarsi lì. Per ore i bagnanti, turisti e residenti, si sono impegnati nelle operazioni di ricerca ma senza esito.

A dare l'allarme attorno alle 16 di ieri è stata sua madre, quando non l'ha più visto accanto a sé.

L'ultima volta che è stato visto dalla mamma era in acqua che faceva il bagno ma la speranza era che potesse poi esser uscito per trovare rifugio in qualche anfratto tra le costruzioni. Invece, nel cuore della notte, la tragica notizia. È bastato che la donna distogliesse per un attimo lo sguardo e il piccolo Carlo non c'era più.