Tefaf, alla mecca dell’arte

Per il collezionismo d’arte mondiale, anche quest’anno la festa è qui, al Tefaf di Maastricht, la più importante fiera di antico, moderno e contemporanea. Le danze si sono aperte oggi, alla preview a porte chiuse dove espongono 270 mercanti provenienti da 22 Paesi, compresa ovviamente l’Italia presente con 23 gallerie e una new entry.

Tanti i capolavori, e tante anche le occasioni di dibattito, come qualla che avvolge il «Ritratto di Madre Jerónima de la Fuente» di Velazquez datato 1620 ed allestito in “temporanea esportazione” dalla galleria Stuart Lochhead Sculpture di Londra. Sull’opera, in temporanea esportazione ma in realtà in vendita a un prezzo segretissimo, è intervenuto il ministero della Cultura spagnolo precisando: dovrà essere acquistata soltanto da un cittadino spagnolo, ovvero dovrà rientrare in patria.

Accanto al dipinto, è esposto un crocifisso bronzeo modellato su un progetto di Michelangelo, lo stesso crocifisso impugnato dalla monaca raffigurata dal maestro spagnolo. Ospite d’onore della fiera, anche quest’anno è un grande museo internazionale, in questo caso il Museo e Real Bosco di Capodimonte che espone undici capolavori rinascimentali e barocchi.

Anche quest’anno, Tefaf rappresenta la vetrina delle opere d’arte più prestigiose disponibili ogni anno sul mercato. Oltre alle sezioni tradizionali come dipinti degli Antichi Maestri, antichità e opere classiche, che interessano circa metà della Fiera, propone ai visitatori anche arte moderna e contemporanea, fotografia, gioielleria, design del XX secolo e opere su carta.

Tra gli highlights di questa edizione, spiccano una Madonna col Bambino e Santa Maria Maddalena di Tiziano, dipinto presentato allo stand di Trinity Fine Art, il dipinto “I dormienti” di Pablo Picasso in

vendita allo stand di Landau per 50 milioni di euro, una natura morta di Van Gogh in vendita da M.S. Rau di New Orleans a 4.75 milioni di dollari, il Martirio di San Sebastiano di Andrea Vaccaro allo stand di Canesso Galerie.