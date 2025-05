Urban Vision Group porta l’arte di TVBOY in città: “Omnia Vincit Amor” diventa una mostra urbana digitale

TV BOY e Luca Martinotti, Chief Commercial Officer Urban Vision Group

Urban Vision Group, Media Company innovativa e leader nel maxi digital outdoor, è partner della nuova personale dell’artista TVBOY “Omnia Vincit Amor”, on air dal 22 maggio al 14 giugno 2025 presso la Galleria Deodato Arte di Milano.

Nel solco della propria mission di rendere l’arte accessibile e parte integrante dell’esperienza urbana, Urban Vision estende la mostra oltre le pareti della galleria: una selezione di 6 opere è esposta sui maxi impianti digitali della città di Milano, trasformando lo spazio pubblico in una vera e propria galleria a cielo aperto.

Il progetto nasce da un’idea di Urban Vision Group e si inserisce in una visione innovativa e inclusiva di smart city, dove cultura, cittadinanza e tecnologia si incontrano. Le opere selezionate – tra cui l’emblematica “PEACE&LOVE”, che ritrae due soldati nemici che si baciano – sono visibili su una rete DOOH strategica distribuita nei principali snodi della città di Milano, restituendo ai cittadini il potere trasformativo dell’arte nel tessuto urbano.

La mostra ha preso il via con l’opening night del 21 maggio, organizzata da Urban Vision presso la Galleria Deodato Arte, alla presenza dell’artista e con oltre 100 ospiti. Un momento esclusivo che ha anticipato il dialogo urbano e visivo della mostra, confermando il ruolo di Urban Vision come promotore di esperienze culturali aperte e partecipate.

«Crediamo in una città che vive di bellezza, di dialogo e di connessioni autentiche – dichiara Gianluca De Marchi, CEO e di Urban Vision Group –. Con questa iniziativa, vogliamo dare spazio a un messaggio potente e universale come quello dell’amore, raccontato attraverso il linguaggio diretto e poetico di TVBOY. Portare la sua arte fuori dalla galleria, in strada, sui nostri schermi, significa restituirla al suo habitat naturale: la città e le persone che la attraversano».

Attraverso la mostra urbana digitale diffusa, Urban Vision continua il suo impegno nel promuovere cultura e consapevolezza

sociale, rendendo la creatività uno strumento di partecipazione collettiva. Un percorso visivo che amplifica il cuore pulsante della mostra: l’amore come gesto rivoluzionario, linguaggio di pace e antidoto contro la divisione.