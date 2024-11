Venduta per 6,2 milioni di dollari la banana di Cattelan. "Nei prossimi giorni la mangerò"

Ascolta ora 00:00 00:00

Circa cinque-sei volte il suo valore iniziale già altissimo: la celebre banana di Maurizio Cattelan che era stimata intorno a 1-1,5 milioni di dollari è stata venduta nella celebre casa d'aste di New York, Sotheby's, per ben 6,2 milioni di dollari, circa 5,88 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la famosa creazione attaccata a una parete con un nastro adesivo di colore grigio è stato Justin Sun, imprenditore e dirigente aziendale di origine cinese specializzato in criptovalute.

"Sono onorato"

Felice per l'acquisto di una delle "opere" più controverse di sempre, sui profili social l'imprenditore ha dato la lieta notizia condividendola con i suoi milioni di follower spiegando cosa rappresenta questa banana. "Sono emozionato di condividere che ho acquisito con successo l'opera iconica di Maurizio Cattelan, Comedian, per 6,2 milioni di dollari. Questa non è solo un'opera d'arte; rappresenta un fenomeno culturale che unisce il mondo dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute" . Il 34enne cinese ha aggiunto che questo pezzo avrà il potere di ispirare molti pensieri e discussioni anche nel prossimo futuro diventando un pezzo che entrerà definitivamente nella storia.

"Adesso la mangerò"

" Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario della banana e non vedo l'ora che susciti ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d'arte di tutto il mondo" . Chi pensava che acquistando un prodotto così costoso il nuovo proprietario lo avrebbe messo dentro una teca con un antifurto per non farselo rubare si sbagliava: Justin Sun è intenzionato a "digerire" il nuovo acquisto record. " Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell'arte che nella cultura popolare. Restate sintonizzati", ha concluso.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C — H.E. Justin Sun (@justinsuntron) November 21, 2024

La storia di Comedian

Probabilmente una delle opere d'arte più iconiche dell'ultimo decennio, Comedian fu presentata da Cattelan per la prima volta all'Art Basel Fair Miami nel 2019 diventando immediatamente virale, attirando curiosi da tutto il mondo e facendo nascere un vespaio di polemiche e dibattiti in ogni parte del globo. Fu mangiata già due volte: la prima dall'artita David Datuna nel 2019 e da un giovane sudcoreano lo scorso anno.

All'asta milionaria hanno partecipato anche altri sette interessati: secondo quanto appreso, un rappresentante della casa d'aste Sotheby's ha spiegato che l'acquirente dell'opera riceverà anche un certificato di autenticità e istruzioni ufficiali per come dovrà essere installata l'opera. Viste le dichiarazioni di Sun, però, è probabile che non procederà a nessuna installazione.