Asse con Fipsas per l'acqua e la pesca in sicurezza

Le migliori competenze in ambito idroelettrico e di sicurezza sono state condivise e poi messe a servizio delle comunità locali. Obiettivo condiviso: salvaguardare un bene essenziale come l'acqua e promuovere una sensibilizzazione sui rischi elettrici. Enel e Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, hanno recentemente sottoscritto una serie di accordi finalizzati alla tutela ambientale e alla diffusione di una maggiore consapevolezza nello svolgimento delle attività sportive in prossimità di linee elettriche. Sono diverse le iniziative previste, a cominciare dai progetti che diffondono gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza, soprattutto per il rischio legato al contatto diretto della canna da pesca con parti di linee elettriche. Le misure congiunte adottate su questi temi sono ritenute particolarmente incisive, perché impattanti sulle persone e sulle loro attività quotidiane. Vengono dunque promosse attività di formazione sul rischio elettrico, webinar, messaggi informativi verso gli iscritti, incontri con le scuole, oltre a una cartografia digitale con i punti di intersezione tra le linee elettriche e i corsi d'acqua interessati dalle attività di pesca. Vengono inoltre incoraggiate le migliori pratiche a tutela dell'ambiente, con progetti destinati al recupero della fauna ittica, alla protezione dell'ecosistema acquatico e delle risorse ittiche.

Enel e Fipsas hanno individuato come ulteriori ambiti di collaborazione la mobilità, il turismo sostenibile, l'accessibilità delle sponde dei laghi e la continua opera di sensibilizzazione sull'esigenza di tutelare il patrimonio ambientale.