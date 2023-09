Atm, ripristinate tutte le linee bus e tram

A oltre un mese dl nubifragio che si è abbattuto sulla città, da ieri è tornato pienamente operativo il servizio Atm anche sulle linee sospese a seguito dei gravi danni subiti, nel rispetto dei tempi programmati. Sono, infatti, terminati tutti gli interventi alla rete aerea danneggiata dal violento nubifragio che si è abbattuto su Milano il 25 luglio e che aveva causato ingenti danni alle infrastrutture del trasporto e inevitabili interruzioni del servizio.

Grazie al lavoro del personale Atm, tutti i punti della rete e degli impianti sono stati ripristinati, con operazioni che si sono svolte garantendo la sicurezza dei cittadini e degli stessi lavoratori. «Un lavoro incessante quello delle diverse squadre di intervento- commenta l'azienda -, composte da oltre 100 tra tecnici della manutenzione, operatori del servizio di superficie e operai, che senza sosta hanno lavorato in queste settimane, rinunciando anche in alcuni casi alle ferie estive, per restituire alla città e ai clienti il servizio di trasporto pubblico».

Già nei giorni appena successivi al nubifragio oltre il 60 per cento della rete tram e filobus era stata ripristinata, arrivando poi nei primi giorni di agosto al 90 per cento. Nelle ultime settimane, si è intensificato lo sforzo per rispettare i tempi annunciati e chiudere anche i cantieri estivi programmati per la sostituzione dei binari. Con il ritorno al regolare percorso delle ultime linee tram 5, 12, 19 e 33 il 100 per cento del servizio è tornato alla normalità.

Continuano i disagi invece sulla linee ferroviarie lombarde: ieri mattina, intorno alla 6, un guasto infrastrutturale nei pressi della stazione di Codogno, ha causato ritardi su diverse direttrici. Coinvolte le linee Voghera-Piacenza, Pavia-Codogno, Mantova-Cremona-Lodi-Milano, Piacenza-Lodi-Milano. La situazione è tornata alla normalità dopo circa 2 ore.

L'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha chiesto un incontro con i vertici di Rfi per migliorare la gestione delle emergenze. «Comprendo l'ennesimo disagio per centinaia di lavoratori, proprio nelle ore di massima affluenza: per questo - spiega - è necessario un ulteriore sforzo congiunto per gestire al meglio anche le emergenze. Proprio per questo - conclude l'assessore - ho chiesto un nuovo confronto con i responsabili di RFI».