13enne contro la scala Lgbt. Cruciani fulmina la scuola: “Lo avete punito per la sua libertà di pensiero”

La nuova bufera del politicamente corretto mischiato all’ideologia woke ha colpito e affondato metaforicamente la città di Verona. Nella scuola media dell'istituto omnicomprensivo Educandato statale Agli Angeli di Verona, uno studente appena 13 enne ha rifiutato di percorrere una scala decorata con i colori dell’arcobaleno allestita in occasione della scorsa Giornata contro l’omofobia. Un episodio che ha provocato una crisi isterica a sinistra e sulla quale Giuseppe Cruciani, durante il suo ultimo editoriale a La zanzara, è tornato a riflettere.

Cruciani: “Uno studente tredicenne contrario ai valori LGBT non sale su una scala dipinta color arcobaleno e si aggrappa alla ringhiera.

La scuola dice di averlo punito per questioni di sicurezza. NON PUNITE UN RAGAZZINO CHE APPLICA LA SUA LIBERTÀ DI PENSIERO!”@giucruciani — La Zanzara (@LaZanzaraR24) March 5, 2025

Il conduttore ha buon gioco nell’accusare la scuola che, giova ricordarlo, ha sanzionato l’alluno con una nota disciplinare che poi – alimentato dal tam tam mediatico – ha innescato un dibattito che ha coinvolto i genitori dello studente, l’istituzione scolastica e, ovviamente, l’intero arco parlamentare politico. “Succedono cose stranissime in Italia. Uno studente tredicenne contrario ai valori lgbt non sale su una scala dipinta color arcobaleno e si aggrappa alla ringhiera pur di non calpestare i gradini arcobaleno” , esordisce Cruciani descrivendo la vicenda con dovizia di particolari. Poi, a stretto giro, arriva la stoccata più pesante: “La scuola dice di averlo punito per questioni di sicurezza. Non punite un ragazzino che applica la sua libertà di pensiero! Lasciatelo perdere, non vuole salire su quella scala” .