"Con 15 mila euro al mese non sei ricco". Severgnini scatena il caos

“È impressionante quello che è successo” , l’esordio di Beppe Severgnini a proposito del Qatargate. Ma è altrettanto impressionante la polemica che ha scatenato sui social network per le sue dichiarazioni negli studi di La7, nel corso di “Otto e mezzo”. Il giornalista, penna del Corriere della Sera, si è confronto con Bersani sullo scandalo corruzione che ha coinvolto diversi esponenti della politica europea.

“Un fatto molto italiano” , secondo Severgnini, che ha citato i vari personaggi coinvolti nelle indagini degli inquirenti belgi. Mazzette, regali e doni di ogni tipo, una vicenda che ha scosso il Parlamento europeo. Nel mirino delle autorità sono finiti esponenti della sinistra, ma il sessantacinquenne ha provato in ogni modo a coinvolgere anche la destra nel suo ragionamento: “La sinistra ha commesso peccati che negli ultimi vent’anni ha commesso un po’ di più la destra” . Tentativo a vuoto, tesi alquanto stramba. Ma il meglio deve ancora venire.

La sparata di Severgnini scatena i social

Rivolgendosi a Bersani, Severgnini ha chiesto cosa può scattare in un politico, tanto da entrare nel vortice della corruzione: “Cosa scatta nella testa di un uomo che ha un ottimo stipendio, un’ottima posizione, una bella vita? Io ho il sospetto che a un certo punto a un uomo politico venga quasi una sorta di strana invidia - l'analisi del cremasco - Firma la legge per gli appalti per una persona che il mese dopo va in giro con il Porsche Cayenne, mentre lui va in giro con la Panda Cross” . Poi lo zenit: “15 mila euro al mese sono molti ma non è che diventi proprio ricco. Per questo scatta una specie di strana invidia. Altrimenti non si spiega”.