Va all'appuntamento col senegalese conosciuto su TikTok. La 18enne finisce drogata in hotel

Una serata che doveva essere un semplice incontro romantico si è trasformata in un incubo per una ragazza di 18 anni, che aveva accettato di uscire con un ragazzo, un 28enne di origine senegalese, conosciuto su TikTok. Il fatto è accaduto a Genova, dove il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati anche dalla receptionist di un hotel, ha permesso di mettere in salvo la giovane, già in evidente stato di alterazione psicofisica.

L'incontro e i sospetti della ragazza

Tutto è iniziato dopo alcuni scambi di messaggi sulla piattaforma TikTok, culminati nell’accordo per una cena nel centro di Genova. Durante l’uscita, però, la 18enne ha cominciato ad avvertire strani sintomi: lucidità offuscata, corpo poco reattivo, senso di malessere generale. Una condizione che ha subito fatto pensare a una possibile somministrazione di sostanze stupefacenti a sua insaputa. Nonostante lo stato di confusione, la giovane è riuscita a contattare il 112 per chiedere aiuto. Ma all’arrivo dei carabinieri nel luogo segnalato, lei e il ragazzo non c’erano più.

L’intuito della receptionist

Poco dopo, è stata una receptionist di un hotel della zona a far scattare un secondo allarme. La donna, insospettita dall’aspetto della giovane, apparsa disorientata e in evidente disagio, e dalla presenza dell’uomo con lei, ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione locale sono intervenuti rapidamente, facendo irruzione nella stanza d’albergo dove si trovavano i due. La ragazza è stata messa in salvo e soccorsa, evitando conseguenze potenzialmente tragiche.

Il ritrovamento delle droghe e l’arresto

Durante la perquisizione della camera, i militari hanno rinvenuto trenta pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e circa 3.000 euro in contanti. Il materiale sequestrato ha fatto scattare l’arresto per il 28enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Indagini in corso

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire esattamente la dinamica dei fatti e

verificare se la ragazza sia stata effettivamentecon l’intenzione di abusarne o di coinvolgerla in altri reati. Saranno fondamentali gli esiti degli esami tossicologici e le testimonianze raccolte.