Va all'appuntamento col senegalese conosciuto su TikTok. La 18enne finisce drogata in hotel

Una serata che doveva essere un semplice incontro romantico si è trasformata in un incubo per una ragazza di 18 anni, che aveva accettato di uscire con un ragazzo, un 28enne di origine senegalese, conosciuto su TikTok. Il fatto è accaduto a Genova, dove il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati anche dalla receptionist di un hotel, ha permesso di mettere in salvo la giovane, già in evidente stato di alterazione psicofisica.
L'incontro e i sospetti della ragazza
Tutto è iniziato dopo alcuni scambi di messaggi sulla piattaforma TikTok, culminati nell’accordo per una cena nel centro di Genova. Durante l’uscita, però, la 18enne ha cominciato ad avvertire strani sintomi: lucidità offuscata, corpo poco reattivo, senso di malessere generale. Una condizione che ha subito fatto pensare a una possibile somministrazione di sostanze stupefacenti a sua insaputa. Nonostante lo stato di confusione, la giovane è riuscita a contattare il 112 per chiedere aiuto. Ma all’arrivo dei carabinieri nel luogo segnalato, lei e il ragazzo non c’erano più.
L’intuito della receptionist
Poco dopo, è stata una receptionist di un hotel della zona a far scattare un secondo allarme. La donna, insospettita dall’aspetto della giovane, apparsa disorientata e in evidente disagio, e dalla presenza dell’uomo con lei, ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione locale sono intervenuti rapidamente, facendo irruzione nella stanza d’albergo dove si trovavano i due. La ragazza è stata messa in salvo e soccorsa, evitando conseguenze potenzialmente tragiche.
Il ritrovamento delle droghe e l’arresto
Durante la perquisizione della camera, i militari hanno rinvenuto trenta pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e circa 3.000 euro in contanti. Il materiale sequestrato ha fatto scattare l’arresto per il 28enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
Indagini in corso
Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire esattamente la dinamica dei fatti everificare se la ragazza sia stata effettivamente drogata con l’intenzione di abusarne o di coinvolgerla in altri reati. Saranno fondamentali gli esiti degli esami tossicologici e le testimonianze raccolte.