"Da 32 anni un punto di riferimento dell'informazione": gli auguri di Pier Silvio Berlusconi al Tg5

È un grande compleanno quello festeggiato oggi dal TG5, che compie 32 anni e a cui oltre a milioni di spettatori, che sin dall'inizio lo hanno seguiro regalandogli ascolti importanti, fa gli auguri anche l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

I suoi auguri

" Il TG5 compie 32 anni. Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg e al direttore Clemente Mimun. Il TG5 è un patrimonio del nostro Paese, riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni lo hanno reso un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un calorosissimo abbraccio. Da editori siamo orgogliosi di un telegiornale unico e autorevole come il nostro TG5 ", ha scritto in una nota Pier Silvio Berlusconi.

La prima messa in onda

Era il 13 gennario del 1992 quando alle ore 20 venne messa in onda la prima edizione del Tg5, il primo telegiornale che si è confrontato con il notiziario della prima rete di servizio pubblico e oggi: " è un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana . Un traguardo raggiunto attraverso credibilità, modernità, innovazione, e il lavoro di tutti i suoi giornalisti ", si legge nella nota di Mediaset.

Nella sua storia soltanto tre direttori in 32 anni, ad iniziare da Enrico Mentana (13 anni) e Carlo Rossella (3) prima di Clemente Mimun, al suo 17esimo anno di direzione. Cambiamento e crescita sono state le parole che hanno fatto grande l'informazione della rete ammiraglia Mediaset, che nei mesi finali del 2023, secondo AgCom, vede oltre 3,6 milioni di spettatori ogni sera in un panorama generale che offre informazione in qualsiasi momento della giornata su decine di canali e migliaia di siti internet.

Il Tweet del direttore Mimun