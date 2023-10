99 Posse sul palco con le bandiere filorusse. E scoppia la polemica

Fieramente comunisti, i 99 Posse tornano a fare discutere. Non si tratta di una nuova canzone o di un nuovo album, ma di quanto accaduto durante il loro ultimo concerto a Napoli. Nell'ambito dell'iniziativa "Riscossa popolare" sponsorizzata dall'Anpi, il gruppo rosso si è esibito sventolando le bandiere delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, simbolo di un regime sanguinario, che massacra civili e mette a tacere – spesso per sempre – i dissidenti.

“Questa è ‘Children ov Babilon’, una canzone contro la guerra che abbiamo scritto più di trent’anni fa. La vogliamo dedicare a tutte le bambine e bambini, perché ogni volta che scoppia una guerra sono le uniche e gli unici a potersi definire innocenti” , le parole del frontman del gruppo ‘O Zulù. Un problema di interpretazione della realtà, quello dei 99 Posse, che celebra – probabilmente volutamente – un regime che massa donne e uomini innocenti. Una presa di posizione senza vergogna e senza rispetto per le migliaia di persone morte da innocenti.

A Napoli sul palco dei 99 Posse sventolano le bandiere delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. È l’iniziativa “Riscossa popolare”. Sponsorizzata dall’@Anpinazionale di Napoli, si batte contro “le forze che occupano il Paese, la NATO, la UE, il Vaticano, i… pic.twitter.com/QEzpZCeoxE — Ilario Piagnerelli (@ilario82) October 2, 2023

La presenza delle bandiere bagnate di sangue delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno concesso un po’ di visibilità ai 99 Posse dopo anni di silenzio – le ultime notizie sul gruppo risalgono a qualche anno fa per insulti a Giorgia Meloni oppure per l'appello firmato a sostegno del terrorista anarchico Cospito - ma non rappresenta l’unico problema della vicenda. Come anticipato, l’iniziativa “Riscossa popolare” è stata sponsorizzata dall’Anpi di Napoli e si batte contro “le forze che occupano il Paese, la Nato, la Ue, il Vaticano, i sionisti” . Un evento per celebrare l’antifascismo ma che glorifica indirettamente un regime come quello di Vladimir Putin.