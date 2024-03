Addio a "DottorPet". Morto il veterinario più famoso del web

È scomparso a soli 37 anni, colpito da un male incurabile, Marco Petrini il noto e amatissimo veterinario conosciuto sui social come DottorPet. 126mila follower su Tik Tok e 70 mila su Instagram, la notizia ha creato grande sconforto ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno per chiunque lo seguisse. Migliaia sono stati i messaggi di cordoglio per quello considerato una sorta di guru degli animali, soprattutto esotici, rimasto sui social fino all'ultimo, con un post dove spiegava come la leggenda dei "Pappagalli Inseparabili" che non possono vivere separati, fosse in realtà una fake news.

La sua carriera

Petrini era nato a Tivoli, cittadina che insieme a Guidonia dove lavorava, ora lo piange, e dopo il Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani, si era laureato in medicina veterinaria all'Università degli studi di Teramo. Fin da piccolo aveva dimostrato un grande amore per gli animali e il suo desiderio di poter lavorare per loro. Aveva iniziato nello Studio Veterinario Tozzi, per poi ottenere la grande fama quando nel 2018 si era trasferito a lavorare nella clinica Veterinaria Guidonia come specialista nella cura degli animali esotici.

Dai pappagalli ai serpenti, dalle tartarughe ad altre specie esotiche, Petrini le amava e conosceva alla perfezione e aveva continuato a lavorare con loro anche durante la malattia che lo aveva colto all'improvviso e che aveva affrontato fino alla fine sempre con il sorriso.

Un grande amante degli animali

" Marco non era soltanto un eccellente medico, ma anche un ottimo divulgatore. Ha continuato a postare contenuti sui social nonostante fosse visibilmente dimagrito, pallido e stanco. Noi perdiamo un amico, la società perde un medico di rare qualità professionali e soprattutto umane ", ha detto di lui Gianluca Marchetti direttore della Clinica veterinaria Guidonia nella quale Petrini lavorava.

La sua passione per gli animali, che raccontava in maniera divertente e curiosa, lo aveva portato a farsi amare da tutti: "S e non possiedi amore per pets e umorismo via di qui! ", scriveva per chi approcciava alla sua pagina social. Tanti dei suoi clienti hanno ricordato la sua passione, ognuno con un aneddoto particolare che Petrini "regalava" nella sua clinica mentre assisteva gli animali. Sicuramente quello più commovente e sentito è proprio quello di Marchetti:

Un addio doloroso