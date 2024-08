Addio a Marco Gasparotti, il talento italiano della chirurgia plastica

Ascolta ora 00:00 00:00

Se n'è andato Marco Gasparotti, un vero talento italiano della chirurgia plastica e ricostruttiva. A darne l'annuncio una nota sui social pubblicata dal suo gruppo: " Con grande tristezza e profondo rispetto, annunciamo la scomparsa del nostro amato professor Marco Gasparotti ", si legge nel post. " È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento, ma anche un mentore, un amico e una fonte d'ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione al suo lavoro hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, ci stringiamo insieme per onorare la sua memoria e il suo straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti" .

La sua lunga carriera

Oltre ad essere un grande chirurgo che annovera tra le sue clienti personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, era un professore dal cuore enome che ha sempre messo il suo sapere a disposizione della comunità, promuovendo progetti sociali a favore dei giovani più svantaggiati. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona sorridente e sempre disponibile, che aveva creato un vero e proprio impero, il Gruppo Gasparotti, grazie alla sua grande professionalità e amore per il suo lavoro.

Era nato a Ghedi, in provincia di Brescia, per poi laurearsi a Roma nel 1978. Si era poi specializzato in Chirurgia plastica all'Università di Parma nel 1981. Fin dagli anizi aveva frequentato le più prestigiose scuole brasiliane e americane di chirurgia plastica. Per questo era un punto di riferimento per tanti e non solo per il lato estetico, ma anche per importanti operazioni di ricostruzione.

Lo Sherrell Aston Institute di New York, lo aveva annoverato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo e nella sua carriera aveva effettuato più di 15.00 interventi tra plastici e di ricostruzione. Numerose anche la sue pubblicazioni scientifiche oltre che il suo apporto nella sperimentazione di medicinali.

Il saluto dei tanti colleghi

In molti si sono stretti attorno alla famiglia, alla moglie e al figlio Michelangelo e alla sorella Alessandra oltre che al nipote Andrea che ha seguito le sue stesse orme.

Scompare oltre ad un grande professionista un caro amico. Marco Gasparotti uno dei pochi chirurghi plastici italiani conosciuti nel mondo

Lo hanno ricordato colleghi come, presidente della società italiana di medicina estetica, oche sulla sua pagina Instagram ha scritto: “”.

I funerali si terranno a Roma mercoledì 28 agosto alle 12.30 nella Parrocchia di Santa Chiara, a piazza dei Giuochi Delfici.