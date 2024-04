Addio a Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda di design

Si è spento oggi all'età di 65 anni Paolo Pininfarina, presidente del gruppo Pininfarina, malato da tempo. Una grave perdita per l'azienda di cui aveva raccolto il testimone del fratello Andrea morto nel 2008 per un incidente stradale.

Le parole di addio

“ll Consiglio d’amministrazione e l'azienda si raccolgono intorno alla famiglia nel ricordo della figura professionale e umana di Paolo che per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell’azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930". Queste le parole scelte per dare l'addio ad una grandissima figura professionale orgoglio del nostro made in Italy