Aifa, si accorciano i tempi delle procedure di rimborsabilità dei farmaci. Tornano inoltre rimborsabili altri medicinali: ecco quali

Secondo il monitoraggio pubblicato sul portale dell'Aifa, in un solo anno c'è stata una rilevante riduzione della durata delle procedure di ammissione alla rimborsabilità del Ssn sottoposte alla valutazione della Commissione scientifica ed economica dellAgenzia.

Le tempistiche

I tempi trascorsi dall'apertura della pratica all'esame in Cse si sono quasi dimezzati, passando da 262 giorni nelle prime tre sedute della Commissione (aprile-maggio 2024) a 136 nelle ultime tre sedute (novembre 2024-gennaio 2025). Si registra quindi una diminuzione del 48%, che arriva a -60% considerando l'ultima seduta della Cse.

Lo fa sapere in una nota l'Agenzia italiana del farmaco, sottolineando che il monitoraggio ha analizzato un range variabile di 140-190 procedure in ogni seduta della Commissione da quando si è insediata, relative a diverse tipologie negoziali: nuove entità chimiche e biologiche, farmaci orfani, estensioni delle indicazioni terapeutiche, generici, nuovi confezionamenti, rinegoziazioni dei prezzi.

Le parole del presidente

"La riduzione dei tempi è un primo segnale del fatto che la riforma dell'Aifa sta funzionando - afferma il presidente Robert Nisticò - e questo significa velocizzare l'accesso ai farmaci innovativi da parte dei cittadini. Di questo importante risultato - aggiunge - va dato merito al lavoro svolto da tutta la Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia ".

La riammissione dei farmaci

Ieri inoltre, 29 gennaio, l'Aifa che si è riunita per la prima volta nel 2025, ha riammesso alla rimborsabilità di alcuni farmaci. Si tratta di un medicinale per malattie rare, 3 farmaci di origine chimica, 2 farmaci generici, 6 farmaci per 12 nuove indicazioni terapeutiche e un biosimilare. Sono state inoltre approvate 16 rinegoziazioni di prezzo, che nella maggioranza dei casi hanno riguardato la loro riduzione, mentre piccoli incrementi sono stati decisi per i medicinali a rischio carenza.

Le estensioni terapeutiche di medicinali già rimborsati dal Ssn ricadono principalmente nell'area delle malattie oncologiche e riguardano i farmaci Jemperli (ostarlimab), Keytruda (pembrolizumab), Opdivo (nivolumab), Trodelvy (sacituzumab govitecan) e Xalkori (crizotinib). Tra i generici, sono stati ammessi alla rimborsabilità un anticoagulante e un antipsicotico indicato per il trattamento della schizofrenia. Ammesso alla rimborsabilità anche un biosimilare indicato per la psoriasi a placche e la malattia di Crohn.

I farmaci

Per quanto riguarda il resto si parte dal Baqsimi (glucagone spray nasale), trattamento per lipoglicemia severa nei pazienti adulti e pediatrici con diabete mellito. Fra le nuove terapie che saranno rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, figurano inoltre un antitumorale per il carcinoma della prostata metastatico (Pluvicto) (Lutezio (177lu) un radiofarmaco indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione, che si somministra per via endovenosa in ospedale. Si tratta di una terapia di precisione che combina un radioisotopo a una molecola in grado di riconoscere e legarsi a un recettore espresso sulle cellule tumorali. Il farmaco, adesso rimborsabile dal Ssn, rappresenta una nuova opzione terapeutica per il tumore alla prostata, tra i più diffusi in tutto il mondo.

Inoltre (l'Eladynos). Si tratta di un nuovo farmaco in soluzione iniettabile per uso sottocutaneo indicato per l'osteoporosi nelle donne in post-menopausa ad aumentato rischio di frattura.

Per concludere due farmaci per il trattamento del diabete mellito ((tirzepatide) indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, e () (insulina icodec) un analogo dell'insulina umana a somministrazione settimanale.