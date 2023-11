Questa influencere non esiste. Ma riesce a guadagnare migliaia di euro

Aitana Lopez ha 25 anni di età, porta una lunga chioma di colore rosa, ama fare fitness e giocare coi videogames. Sembrerebbe il profilo perfetto per un'influencer di bell'aspetto di origini spagnole che affascina numerosissimi follwers in rete e guadagna migliaia di euro al mese, con una sola particolarità: la modella in realtà non esiste ed è stata creata interamente attraverso l'intelligenza artificiale.

Un volto, un corpo e una vita ricostruiti ad hoc per vivere esclusivamente sul web e sui social media, così come accade ad altre decine di modelle e modelli riprodotti con la AI. "Nata" a Barcellona, Aitana porta con sé quelle caratteristiche oramai stereotipate in grado di creare il successo di massa sulle principali piattaforme sociali della rete: oltre alla bellezza fisica ricreata con perfezione maniacale tipica del fotoritocco più esasperato, "la 25enne" è vicina a tematiche tra le più in voga sul web, come l'amore per i videogiochi, per il cosplay e per il fitness. Una vera e propria "macchina da soldi", insomma, in grado di portare a casa un guadagno di 10mila euro al mese.

A parlare della nascita del progetto Aitana Lopez è Rubeñ Cruz, fondatore dell'agenzia di modelle The Clueless. Nel corso di un'intervista concessa a Euronews, l'uomo ha spiegato di aver pensato di creare la modella spagnola perfetta in un momento decisamente delicato per i suoi affari, dato che i clienti sembravano sempre più insoddisfatti dei progetti realizzati dalla sua agenzia.

"Abbiamo iniziato ad analizzare il modo in cui stavamo lavorando e ci siamo resi conto che molti progetti venivano sospesi o cancellati a causa di problemi indipendenti dalla nostra volontà" , racconta Cruz, "e spesso era colpa dell'influencer o della modella, e non a causa di problemi di progettazione" . L'idea di creare da zero un'influencer da gestire in toto nasce quindi dall'esigenza di eliminare il problema delle distanze e delle frizioni tra modelle e clienti. Arriva quindi Aitana: un bel viso e un corpo perfetto da sfoggiare negli scatti in lingerie o in tenuta da fitness, ideali per catalizzare l'attenzione della massa sui social network. Anche i suoi gusti e le sue peculiarità sono stati tratti direttamente dagli argomenti più amati e in voga: Aitana si presenta come "donna forte e determinata" , "uno Scorpione passionale" , e ama videogiochi, cosplay e fitness. Tanti la cercano, anche celebrità, che hanno tentato un approccio invitandola a uscire senza rendersi conto che si tratta di una modella virtuale.